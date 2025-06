Mundial de Clubes 2025: Quando serão os jogos do Palmeiras, Flamengo e de outros brasileiros? Veja

O novo Mundial de Clubes da FIFA começa neste sábado, 14 de junho, e a final será disputada em 13 de julho. A competição ocorrerá em 12 sedes nos Estados Unidos e contará com a participação de 32 times.

Entre os clubes que disputam o torneio, estão quatro equipes brasileiras: Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense. Eles estão divididos em oito grupos, com quatro times em cada um.

O Palmeiras faz parte do Grupo A, ao lado de Porto, Inter Miami e Al-Ahly (EGI). O Botafogo está no Grupo B, com Seattle Sounders, Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain.

O Flamengo integra o Grupo D, que inclui Chelsea, Espérance e Los Angeles FC. O Fluminense ficou no Grupo F, junto a Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns e Ulsan.

Qual será o formato do Mundial de Clubes 2025?

Os times jogarão entre si em formato de turno único na fase de grupos. A primeira fase será concluída na quinta-feira, 26 de junho. As duas melhores equipes de cada chave avançam para as oitavas de final, que começam em 28 de junho.

Caso um jogo de mata-mata termine empatado, a decisão será por prorrogação, seguida de disputa de pênaltis, se necessário. Não haverá partida para determinar o terceiro colocado.

Na fase de eliminação, o caminho 1 reunirá os vencedores dos grupos A, C, E e G com os segundos colocados dos grupos B, D, F e H. O caminho 2 colocará frente a frente os líderes dos grupos B, D, F e H com os segundos colocados dos grupos A, C, E e G.

Caso o Manchester City e o Real Madrid, times da UEFA com o melhor ranking, liderem seus grupos, eles só poderão enfrentar os dois primeiros colocados da Conmebol, Flamengo e Palmeiras, em uma possível semifinal.

Essa regra também se aplica aos times 3 e 4 de cada confederação. Se as equipes europeias do pote 1 avançarem em primeiro lugar, só poderão se enfrentar na semifinal do Mundial, assim como os representantes sul-americanos.

Na fase de grupos, o critério de desempate inicial será o confronto direto, o que representa uma mudança em relação aos torneios anteriores da FIFA. A seguir, serão analisados o saldo de gols e o número de gols marcados.

Cada clube poderá inscrever até 35 jogadores no torneio, mas apenas 26 poderão ser relacionados para cada partida. A suspensão automática ocorre após dois cartões amarelos. A contagem de cartões será zerada somente nas quartas de final.

Que horas começa o jogo de abertura?

O jogo de abertura do Mundial será no sábado, 14 de junho, às 21h (horário de Brasília), entre Al Ahly, do Egito, e Inter Miami, dos Estados Unidos, no Hard Rock Stadium, em Miami.

O Flamengo fará sua estreia na competição na segunda-feira, 16 de junho, às 22h, contra o Espérance. Já o Fluminense jogará contra o Borussia Dortmund na terça-feira, 17 de junho, às 13h.

Confira os grupos do Mundial de Clubes 2025

Grupo A

Palmeiras (BRA)

Porto (POR)

Al-Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)

Rodadas:

Primeira rodada:

Al Ahly x Inter Miami – 14/06 – 21h

Palmeiras x Porto – 15/06 – 19h

Segunda rodada: Palmeiras x Al Ahly – 19/06 – 13h

Inter Miami x Porto – 19/06 – 16h

Terceira rodada: Inter Miami x Palmeiras – 23/06 – 22h

Porto x Al Ahly – 23/06 – 22h

Grupo B

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético de Madrid (ESP)

Botafogo (BRA)

Seattle Sounders (EUA)

Rodadas:

Primeira rodada:

PSG x Atlético de Madrid – 15/06 – 16h

Botafogo x Seattle Sounders – 15/06 – 23h

Segunda rodada:

Seattle Sounders x Atlético de Madrid – 19/06 – 19h

PSG x Botafogo – 19/06 – 22h

Terceira rodada:

Seattle Sounders x PSG – 23/06 – 16h

Atlético de Madrid x Botafogo – 23/06 – 16h

Grupo C

Bayern de Munique (ALE)

Auckland City (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

Rodadas:

Primeira rodada:

Bayern de Munique x Auckland City – 15/06 – 13h

Boca Juniors x Benfica – 16/06 – 19h

Segunda rodada: Benfica x Auckland City – 20/06 – 13h

Bayern de Munique x Boca Juniors – 20/06 – 22h

Terceira rodada: Benfica x Bayern de Munique – 24/06 – 16h

Auckland City x Boca Juniors – 24/06 – 16h

Grupo D

Flamengo (BRA)

Espérance de Tunis (TUN)

Chelsea (ING)

Los Angeles FC (EUA)

Rodadas:

Primeira rodada:

Chelsea x Los Angeles FC – 16/06 – 16h

Flamengo x Espérance – 16/06 – 22h

Segunda rodada:

Flamengo x Chelsea – 20/06 – 15h

Los Angeles FC x Espérance – 20/06 – 19h

Terceira rodada:

Espérance x Chelsea – 24/06 – 22h

Los Angeles FC x Flamengo – 24/06 – 22h

Grupo E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Internazionale (ITA)

Rodadas:

Primeira rodada:

River Plate x Urawa Reds – 17/06 – 16h

Monterrey x Internazionale – 17/06 – 22h

Segunda rodada:

Internazionale x Urawa Reds – 21/06 – 16h

River Plate x Monterrey – 21/06 – 22h

Terceira rodada: Internazionale x River Plate – 25/06 – 22h

Urawa Reds x Monterrey – 25/06 – 22h

Grupo F

Fluminense (BRA)

Borussia Dortmund (ALE)

Ulsan (COR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Rodadas:

Primeira rodada:

Fluminense x Borussia Dortmund – 17/06 – 13h

Ulsan HD x Mamelodi Sundowns – 17/06 – 19h

Segunda rodada: Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund – 21/06 – 13h

Fluminense x Ulsan HD – 21/06 – 19h

Terceira rodada: Mamelodi Sundowns x Fluminense – 25/06 – 16h

Borussia Dortmund x Ulsan HD – 25/06 – 16h

Grupo G

Manchester City (ING)

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (EAU)

Juventus (ITA)

Rodadas:

Primeira rodada:

Manchester City x Wydad Casablanca – 18/06 – 13h

Al-Ain x Juventus – 18/06 – 22h

Segunda rodada:

Juventus x Wydad Casablanca – 22/06 – 13h

Manchester City x Al-Ain – 22/06 – 22h

Terceira rodada:

Juventus x Manchester City – 26/06 – 16h

Wydad Casablanca x Al-Ain – 26/06 – 16h

Grupo H

Real Madrid (ESP)

Al Hilal (SAU)

Pachuca (MEX)

Red Bull Salzburg (AUT)

Rodadas:

Primeira rodada:

Real Madrid x Al-Hilal – 18/06 – 16h

Pachuca x RB Salzburg – 18/06 – 19h

Segunda rodada: Real Madrid x Pachuca – 22/06 – 16h

RB Salzburg x Al-Hilal – 22/06 – 19h

Terceira rodada: RB Salzburg x Real Madrid – 26/06 – 22h