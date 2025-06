Mundial de Clubes 2025: Fifa vai pagar R$ 5,5 bilhões, o maior prêmio da história do futebol

A Fifa deu mais detalhes nesta sexta-feira sobre a premiação dos clubes que irão participar do Mundial de Clubes que vai começar no sábado, 14. Ao todo, a entidade máxima do futebol vai distribuir R$ 5,54 bilhões para as equipes envolvidas. É o maior prêmio já concedido em um torneio de futebol.

A ideia também é destinar mais R$ 1,38 bilhão a clubes do mundo todo. O objetivo é dar um impulso aos esforços para tornar o futebol realmente global, segundo o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

"O modelo de distribuição do Mundial de Clubes da FIFA reflete o auge do futebol de clubes e representa o maior prêmio em dinheiro para um torneio de futebol que compreende uma fase de grupos de sete partidas e formato de playoff com um pagamento potencial de US$ 125 milhões previsto para os vencedores", disse Infantino.

“Não apenas isso, mas a FIFA não reterá nenhum financiamento para este torneio, pois todas as receitas serão distribuídas ao futebol de clubes, nem tocará nas reservas da FIFA, que são reservadas para o desenvolvimento global do futebol por meio das 211 Associações-membro da FIFA", falou o italiano.

A premiação da Fifa em casa fase

Fase de grupo (três partidas) - R$ 11 milhões em caso de vitórias e R$ 5,5 milhões para empates

Oitavas de final - o time que avançar recebe R$ 42 milhões

Quartas de final - o clube que chegar até aqui ganha R$ 72,5 milhões

Semifinal - os times nesta fase recebem R$ 116 milhões

Finalista - o vice-campeão leva para casa R$ 166 milhões

Ganhador - o vencedor do torneio ganha R$ 221 milhões

Libertadores e Liga dos Campeões

Comparando com outros torneios importantes de futebol, o Mundial de Clubes da Fifa pagará mais ao vencedor. A Libertadores deste ano, por exemplo, vai premiar o vencedor com R$ 133 milhões. A Liga dos Campeões da Europa, que foi vencido de forma inédita pelo PSG na edição desta temporada, pagou ao clube francês R$ 160 milhões.

Quem são os favoritos? PSG e Manchester City dominam

A Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 marca uma nova era para o torneio, que estreia um formato expandido e será disputado nos Estados Unidos a partir deste sábado, 14.

A competição reúne 32 equipes de todos os continentes e, segundo análises especializadas e projeções de estatísticas, os gigantes europeus Paris Saint-Germain (PSG) e Manchester City despontam como grandes favoritos ao título.

De acordo com o supercomputador da Opta Analyst, que realizou cerca de 10 mil simulações, o time francês tem 18,5% de chances de levantar a taça. O elenco comandado por Luis Enrique conta com estrelas como o jovem Désiré Doué, eleito melhor jogador da final europeia, o lateral Nuno Mendes, além de nomes experientes como Marquinhos, Donnarumma e Hakimi.