Mirassol x Vasco: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

O Mirassol e o Vasco se enfrentam nesta quinta-feira, 29, às 20h, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Sportv e no Premiere.

Com sete pontos conquistados no Campeonato Paulista, o Mirassol ocupa atualmente a sexta colocação na tabela. Já o Vasco, também com sete pontos, é o vice-líder do Grupo A no Campeonato Carioca. No histórico do confronto direto entre os clubes, o Mirassol leva vantagem: venceu os dois jogos disputados até agora.

As prováveis escalações indicam força máxima de ambos os lados. O time paulista deve entrar em campo com: Walter, Daniel Borges, João Victor, William Machado e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo e Shaylon; Galeano, Alesson e André Luís. O técnico é Rafael Guanaes.

O Vasco, por sua vez, deve ter: Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e GB. O time é comandado por Fernando Diniz.

Onde assistir ao vivo o jogo Mirassol x Vasco hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quinta-feira, 20h, entre Mirassol e Vasco terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo Mirassol x Vasco hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.