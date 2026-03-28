México x Portugal: saiba onde assistir e horário

Portugal: equipe visita o México no histórico estádio Azteca às vésperas da Copa do Mundo (Medios y Media/Getty Images)
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Publicado em 28 de março de 2026 às 06h21.
México e Portugal se enfrentam neste sábado, no Estádio Azteca, na Cidade do México, em amistoso de preparação para o Mundial. A partida marca a reabertura do estádio após reformas para a Copa do Mundo.
O amistoso entre México e Portugal terá transmissão do SporTV.
O jogo começa às 22h de Brasília neste sábado, 28 de março. A partida foi marcada para 19h locais na Cidade do México, no histórico estádio Azteca.
O México entra em campo com sequência positiva em amistosos. A seleção venceu Panamá por 1 a 0, Bolívia por 1 a 0 e Islândia por 4 a 0 antes do duelo contra Portugal. Como um dos países sede, a equipe já tem vaga garantida na Copa do Mundo de 2026 e usa a Data Fifa para ajustar o time.
Portugal chega ao amistoso depois de confirmar classificação direta para a Copa do Mundo ao terminar na liderança de seu grupo nas Eliminatórias europeias. A equipe fechou a campanha com goleada sobre a Armênia e usa os amistosos de março para ajustar a base do time antes do Mundial.
Para este confronto, porém, a seleção portuguesa não contará com Cristiano Ronaldo. O atacante ficou fora da convocação por conta de uma lesão muscular e segue em recuperação.
O amistoso também marca a reabertura do Estádio Azteca após uma série de intervenções ligadas à Copa do Mundo de 2026. As obras foram planejadas para adequar o local às exigências da Fifa, com novos vestiários, modernização de áreas VIP e de hospitalidade, além de mudanças em setores de assentos e espaços para imprensa. A expectativa é que o estádio chegue a cerca de 90 mil lugares e receba cinco partidas do Mundial, incluindo a abertura do mundial.