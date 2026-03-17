Copa do Mundo: México está disposto a sediar jogos do Irã após entrave dos EUA

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta terça-feira, 17, que o país está disposto a receber os jogos do Irã na Copa do Mundo de 2026, diante das dificuldades da equipe para atuar nos Estados Unidos. A possibilidade está em análise pela Fifa, que considera o cenário "factível".

"Estão vendo isso com a Fifa. Sim, é factível, porque (os iranianos) iriam para os Estados Unidos, sim, podem realizar o torneio aqui no México. Está sendo analisado e, no momento oportuno, informaremos", declarou a presidente mexicana durante coletiva de imprensa.

A manifestação ocorre após a federação iraniana iniciar tratativas para transferir as partidas do grupo G para o território mexicano. A justificativa envolve dificuldades na emissão de vistos e entraves logísticos relacionados ao governo dos Estados Unidos.

Segundo a representação diplomática do Irã no México, autoridades esportivas solicitaram a mediação da Fifa para assegurar a participação no torneio. A proposta inclui o México como sede alternativa para os jogos inicialmente previstos em solo americano.

Claudia Sheinbaum indicou que a definição depende da entidade máxima do futebol. "O México tem relação com todos os países do mundo. Então, vamos ver o que a Fifa estabelece e, a partir daí, informaremos", afirmou.

Impactos na organização do Mundial

O cenário surge em meio a tensões no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou recentemente que a seleção iraniana é "bem-vinda" ao torneio, mas sugeriu que não participe "por sua própria segurança".

Autoridades iranianas, por sua vez, apontam ausência de condições para competir nos EUA. As declarações mencionam a escalada militar na região e restrições administrativas enfrentadas pela delegação.

O Irã integra o grupo G da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia. As partidas iniciais estão previstas para cidades americanas, como Inglewood, na Califórnia, e Seattle, em Washington.

O México figura como um dos países-sede do torneio, junto com Estados Unidos e Canadá. Uma eventual mudança de local exigirá coordenação logística e alinhamento político entre os países organizadores e a Fifa.