Messi discute com ex-Botafogo nos EUA: 'Babaca'

Lionel Messi protagonizou um momento de tensão com Santi Rodríguez, ex-jogador do Botafogo, durante a partida entre Inter Miami e Columbus Crew, disputada no último domingo pela MLS. Os dois atletas trocaram provocações em campo e precisaram ser separados por companheiros e pela arbitragem. De acordo com uma leitura labial divulgada pelo dublador Velloso, o craque argentino acusou o uruguaio de desrespeitá-lo durante o confronto.

O desentendimento começou após uma troca de palavras entre os jogadores. Segundo a interpretação da conversa, Messi questionou a postura de Santi Rodríguez, afirmou que estava sendo desrespeitado e rebateu as provocações do adversário. Na sequência, o camisa 10 do Inter Miami ainda chamou o uruguaio de “babaca” antes da intervenção dos demais atletas.

A rivalidade entre os dois não ficou restrita à discussão verbal. Em outro lance da partida, Messi chegou a pisar no pé de Santi Rodríguez e o empurrou ao recuperar a bola para a cobrança de uma falta, aumentando ainda mais o clima de tensão dentro de campo.

Leitura labial de Messi discutindo com Santi Rodriguez (ex-Botafogo) ℹ️ Leitura labial técnica e interpretativa. Há margem de erro. Não é transcrição oficial. Trechos ilegíveis são omitidos. pic.twitter.com/FFAeOun4KT — VELLOSO (@vellosogg) September 28, 2026

Apesar da polêmica, o argentino também brilhou tecnicamente e marcou um belo gol de falta ainda no primeiro tempo. No entanto, o destaque individual não foi suficiente para evitar a derrota do Inter Miami. O Columbus Crew venceu por 2 a 1, com o gol decisivo sendo marcado nos acréscimos da etapa final.

Quem é Santi Rodríguez

Santi Rodríguez deixou o Botafogo no início de setembro para acertar sua transferência ao Columbus Crew. Os valores da negociação não foram divulgados. O meia uruguaio havia desembarcado no clube carioca em fevereiro de 2025, contratado junto ao New York City por 15 milhões de dólares (cerca de R$ 85,6 milhões na cotação da época), além de outros 2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 11,4 milhões) em metas previstas em contrato.

🚨😳 CHECK OUT THIS CHALLENGE FROM LIONEL MESSI… Messi catches Santiago Rodríguez with his studs around the ankle, sparking a heated confrontation. 👀 The referee awarded a foul, but there was NO RED CARD and play continued. 🟥❌

pic.twitter.com/FH8MNjhHd2 — Pulse Sports Nigeria (@PulseSportsNG) September 28, 2026

Tratado internamente como uma das principais apostas para preencher a lacuna deixada por Thiago Almada, Santi não conseguiu se firmar como protagonista no Botafogo. Ao todo, o uruguaio disputou 58 partidas com a camisa alvinegra, marcando cinco gols e contribuindo com seis assistências antes de seguir para a MLS.

Ingressos para a despedida de Messi da Argentina podem custar mais de R$ 1,5 mil

A contagem regressiva para um dos momentos mais emocionantes da história recente do futebol mundial já começou. No próximo dia 6 de outubro, o craque Lionel Messi se despedirá oficialmente da Seleção Argentina em solo nacional, liderando a equipe em um amistoso festivo contra a seleção do Benim, que será realizado no Estádio Monumental de Núñez, casa do River Plate, em Buenos Aires. O evento histórico, no entanto, exigirá um investimento considerável dos torcedores que desejam marcar presença no último desfile do camisa 10 com a camisa albiceleste diante de sua torcida.

Com o anúncio oficial da despedida, a procura por entradas explodiu e os preços no mercado oficial foram às alturas. Os bilhetes foram estruturados em diferentes categorias de acordo com a localização no estádio, com a abertura das vendas programada para esta terça-feira, 22, pela plataforma digital Deportick.

Tabela de preços dos ingressos para a despedida de Messi

Para os torcedores interessados em garantir um lugar na histórica despedida do capitão argentino, a tabela oficial de preços baseada na cotação atual do peso argentino apresenta opções que vão desde o setor popular até os camarotes e arquibancadas centrais mais disputadas:

Ingresso infantil (crianças de 3 a 10 anos - setor popular): R$ 98 (cerca de 29 mil pesos argentinos)

R$ 98 (cerca de 29 mil pesos argentinos) Setor popular geral: R$ 305 (cerca de 90 mil pesos argentinos)

R$ 305 (cerca de 90 mil pesos argentinos) Arquibancadas superiores (setores Sívori e Centenário): R$ 610

R$ 610 Arquibancadas intermediárias (setores Sívori e Centenário): R$ 1.084

R$ 1.084 Arquibancadas superiores (setores San Martín e Belgrano): R$ 1.084

R$ 1.084 Arquibancadas inferiores (setores San Martín e Belgrano): R$ 1.525

R$ 1.525 Arquibancadas intermediárias (setores San Martín e Belgrano): R$ 1.627 (cerca de 480 mil pesos argentinos)

Os recordes de Messi com a camisa da Argentina