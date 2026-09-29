Esporte

Messi discute com ex-Botafogo nos EUA: 'Babaca'

O desentendimento começou após uma troca de palavras entre os jogadores.

Os dois jogadores discutem no meio de partida da MLS (Reprodução)

Os dois jogadores discutem no meio de partida da MLS (Reprodução)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 13h55.

Priorizar nos meus resultados Google

Lionel Messi protagonizou um momento de tensão com Santi Rodríguez, ex-jogador do Botafogo, durante a partida entre Inter Miami e Columbus Crew, disputada no último domingo pela MLS. Os dois atletas trocaram provocações em campo e precisaram ser separados por companheiros e pela arbitragem. De acordo com uma leitura labial divulgada pelo dublador Velloso, o craque argentino acusou o uruguaio de desrespeitá-lo durante o confronto.

O desentendimento começou após uma troca de palavras entre os jogadores. Segundo a interpretação da conversa, Messi questionou a postura de Santi Rodríguez, afirmou que estava sendo desrespeitado e rebateu as provocações do adversário. Na sequência, o camisa 10 do Inter Miami ainda chamou o uruguaio de “babaca” antes da intervenção dos demais atletas.

A rivalidade entre os dois não ficou restrita à discussão verbal. Em outro lance da partida, Messi chegou a pisar no pé de Santi Rodríguez e o empurrou ao recuperar a bola para a cobrança de uma falta, aumentando ainda mais o clima de tensão dentro de campo.

 

Apesar da polêmica, o argentino também brilhou tecnicamente e marcou um belo gol de falta ainda no primeiro tempo. No entanto, o destaque individual não foi suficiente para evitar a derrota do Inter Miami. O Columbus Crew venceu por 2 a 1, com o gol decisivo sendo marcado nos acréscimos da etapa final.

Quem é Santi Rodríguez

Santi Rodríguez deixou o Botafogo no início de setembro para acertar sua transferência ao Columbus Crew. Os valores da negociação não foram divulgados. O meia uruguaio havia desembarcado no clube carioca em fevereiro de 2025, contratado junto ao New York City por 15 milhões de dólares (cerca de R$ 85,6 milhões na cotação da época), além de outros 2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 11,4 milhões) em metas previstas em contrato.

 

Tratado internamente como uma das principais apostas para preencher a lacuna deixada por Thiago Almada, Santi não conseguiu se firmar como protagonista no Botafogo. Ao todo, o uruguaio disputou 58 partidas com a camisa alvinegra, marcando cinco gols e contribuindo com seis assistências antes de seguir para a MLS.

Ingressos para a despedida de Messi da Argentina podem custar mais de R$ 1,5 mil

A contagem regressiva para um dos momentos mais emocionantes da história recente do futebol mundial já começou. No próximo dia 6 de outubro, o craque Lionel Messi se despedirá oficialmente da Seleção Argentina em solo nacional, liderando a equipe em um amistoso festivo contra a seleção do Benim, que será realizado no Estádio Monumental de Núñez, casa do River Plate, em Buenos Aires. O evento histórico, no entanto, exigirá um investimento considerável dos torcedores que desejam marcar presença no último desfile do camisa 10 com a camisa albiceleste diante de sua torcida.

Com o anúncio oficial da despedida, a procura por entradas explodiu e os preços no mercado oficial foram às alturas. Os bilhetes foram estruturados em diferentes categorias de acordo com a localização no estádio, com a abertura das vendas programada para esta terça-feira, 22, pela plataforma digital Deportick.

Tabela de preços dos ingressos para a despedida de Messi

Para os torcedores interessados em garantir um lugar na histórica despedida do capitão argentino, a tabela oficial de preços baseada na cotação atual do peso argentino apresenta opções que vão desde o setor popular até os camarotes e arquibancadas centrais mais disputadas:

  • Ingresso infantil (crianças de 3 a 10 anos - setor popular): R$ 98 (cerca de 29 mil pesos argentinos)
  • Setor popular geral: R$ 305 (cerca de 90 mil pesos argentinos)
  • Arquibancadas superiores (setores Sívori e Centenário): R$ 610
  • Arquibancadas intermediárias (setores Sívori e Centenário): R$ 1.084
  • Arquibancadas superiores (setores San Martín e Belgrano): R$ 1.084
  • Arquibancadas inferiores (setores San Martín e Belgrano): R$ 1.525
  • Arquibancadas intermediárias (setores San Martín e Belgrano): R$ 1.627 (cerca de 480 mil pesos argentinos)

Os recordes de Messi com a camisa da Argentina

Acompanhe tudo sobre:Lionel MessiFutebol

Mais de Esporte

'Agrado' de Infantino? FIFA abre porta para distribuir mais de R$ 30 bilhões a federações

Brasil x Austrália: quem fez os gols na goleada do amistoso?

Quem é Vanderson, autor do primeiro gol do Brasil contra a Austrália?

Consórcio Fla-Flu nega pedido do Vasco para mandar jogo contra o Boca Juniors no Maracanã

Mais na Exame

Negócios

O futuro do acesso financeiro é integrado e mais acessível

Mercados

Quem é o novo CEO da Copasa — e o que explica a reação das ações CSMG3

Tecnologia

Dell começa a vender novo notebook fabricado no Brasil por R$ 7.999

Esporte

'Agrado' de Infantino? FIFA abre porta para distribuir mais de R$ 30 bilhões a federações