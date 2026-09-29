Messi discute com ex-Botafogo nos EUA: 'Babaca'

Os dois jogadores discutem no meio de partida da MLS (Reprodução)
Repórter
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 13h55.
Lionel Messi protagonizou um momento de tensão com Santi Rodríguez, ex-jogador do Botafogo, durante a partida entre Inter Miami e Columbus Crew, disputada no último domingo pela MLS. Os dois atletas trocaram provocações em campo e precisaram ser separados por companheiros e pela arbitragem. De acordo com uma leitura labial divulgada pelo dublador Velloso, o craque argentino acusou o uruguaio de desrespeitá-lo durante o confronto.
O desentendimento começou após uma troca de palavras entre os jogadores. Segundo a interpretação da conversa, Messi questionou a postura de Santi Rodríguez, afirmou que estava sendo desrespeitado e rebateu as provocações do adversário. Na sequência, o camisa 10 do Inter Miami ainda chamou o uruguaio de “babaca” antes da intervenção dos demais atletas.
A rivalidade entre os dois não ficou restrita à discussão verbal. Em outro lance da partida, Messi chegou a pisar no pé de Santi Rodríguez e o empurrou ao recuperar a bola para a cobrança de uma falta, aumentando ainda mais o clima de tensão dentro de campo.
Leitura labial de Messi discutindo com Santi Rodriguez (ex-Botafogo)
ℹ️ Leitura labial técnica e interpretativa. Há margem de erro. Não é transcrição oficial. Trechos ilegíveis são omitidos. pic.twitter.com/FFAeOun4KT
— VELLOSO (@vellosogg) September 28, 2026
Apesar da polêmica, o argentino também brilhou tecnicamente e marcou um belo gol de falta ainda no primeiro tempo. No entanto, o destaque individual não foi suficiente para evitar a derrota do Inter Miami. O Columbus Crew venceu por 2 a 1, com o gol decisivo sendo marcado nos acréscimos da etapa final.
Santi Rodríguez deixou o Botafogo no início de setembro para acertar sua transferência ao Columbus Crew. Os valores da negociação não foram divulgados. O meia uruguaio havia desembarcado no clube carioca em fevereiro de 2025, contratado junto ao New York City por 15 milhões de dólares (cerca de R$ 85,6 milhões na cotação da época), além de outros 2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 11,4 milhões) em metas previstas em contrato.
🚨😳 CHECK OUT THIS CHALLENGE FROM LIONEL MESSI…
Messi catches Santiago Rodríguez with his studs around the ankle, sparking a heated confrontation. 👀
The referee awarded a foul, but there was NO RED CARD and play continued. 🟥❌
pic.twitter.com/FH8MNjhHd2
— Pulse Sports Nigeria (@PulseSportsNG) September 28, 2026
Tratado internamente como uma das principais apostas para preencher a lacuna deixada por Thiago Almada, Santi não conseguiu se firmar como protagonista no Botafogo. Ao todo, o uruguaio disputou 58 partidas com a camisa alvinegra, marcando cinco gols e contribuindo com seis assistências antes de seguir para a MLS.
A contagem regressiva para um dos momentos mais emocionantes da história recente do futebol mundial já começou. No próximo dia 6 de outubro, o craque Lionel Messi se despedirá oficialmente da Seleção Argentina em solo nacional, liderando a equipe em um amistoso festivo contra a seleção do Benim, que será realizado no Estádio Monumental de Núñez, casa do River Plate, em Buenos Aires. O evento histórico, no entanto, exigirá um investimento considerável dos torcedores que desejam marcar presença no último desfile do camisa 10 com a camisa albiceleste diante de sua torcida.
Com o anúncio oficial da despedida, a procura por entradas explodiu e os preços no mercado oficial foram às alturas. Os bilhetes foram estruturados em diferentes categorias de acordo com a localização no estádio, com a abertura das vendas programada para esta terça-feira, 22, pela plataforma digital Deportick.
Para os torcedores interessados em garantir um lugar na histórica despedida do capitão argentino, a tabela oficial de preços baseada na cotação atual do peso argentino apresenta opções que vão desde o setor popular até os camarotes e arquibancadas centrais mais disputadas: