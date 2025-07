Memphis marcou contra o Palmeiras, mesmo assim perdeu milhões; entenda

O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 x 0 pelo jogo da ida nas oitavas de final da Copa do Brasil. Mesmo assim, Memphis Depay deixou de ganhar um prêmio milionário de R$ 1,5 milhão.

O jogador alcançou as metas de 20 e 25 participações em gols, somando R$ 3.150.402,00, mas não conseguiu atingir a próxima meta contratual.

Esse bônus estava condicionado ao cumprimento de certos números de gols e assistências previstas em seu contrato, que não foram alcançados.

Prêmios adicionais e títulos conquistados

Além desse bônus perdido, Memphis tem direito a outras premiações milionárias no clube, vinculadas a títulos e participação em jogos. Um exemplo disso é o prêmio recebido pela conquista do Campeonato Paulista de 2025, no qual o jogador levou quase R$ 4,7 milhões, valor próximo ao total da premiação oficial do clube pela vitória.

O contrato de Depay ainda prevê outros bônus relevantes, a serem pagos caso ele cumpra as metas específicas até o final de seu vínculo, em julho de 2026.

Apesar das grandes conquistas e valores em jogo, a perda desse bônus de mais de R$ 1,5 milhão gerou repercussão no Corinthians, tanto dentro quanto fora de campo.

O andamento do contrato e os pagamentos relacionados ao desempenho do jogador continuam sendo temas de discussão nos bastidores do clube.