Com gol de Memphis, Corinthians vence Palmeiras e fica a um empate das quartas da Copa do Brasil

O Corinthians levou a melhor sobre o Palmeiras na noite deste sábado, 30, vencendo por 1 a 0 na Neo Química Arena, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O gol de Memphis Depay, que finalmente desencantou nos clássicos, colocou o Alvinegro em vantagem, deixando o time a um empate de garantir sua vaga nas quartas de final.

O jogo começou com muita emoção e tensão. O Corinthians teve a chance de abrir o placar cedo, mas Yuri Alberto perdeu um pênalti defendido por Weverton, que foi decisivo na primeira metade da partida. No entanto, o Palmeiras quase fez o gol, mas um lance de Maurício foi anulado por impedimento após revisão do VAR.

Aos 33 minutos do segundo tempo, Memphis Depay, que vinha buscando esse gol, apareceu para resolver. Após um cruzamento perfeito de Matheuzinho, o holandês subiu nas costas de Gómez e tocou de cabeça para o fundo da rede, garantindo a vitória por 1 a 0 para o Corinthians.

Alexandre de Moraes e um clássico tenso

A partida foi acompanhada de perto pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, que, horas após ser sancionado com a Lei Magnitsky pelos Estados Unidos, estava presente no camarote da Neo Química Arena.

O jogo foi tenso, com o Corinthians tentando pressionar, mas o Palmeiras, no fim do primeiro tempo, cresceu e quase marcou. André Ramalho fez uma grande defesa em cima da linha e impediu o gol de empate.

Com a vitória alvinegra, o Corinthians agora depende de um empate para avançar para as quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta acontecerá na próxima quarta-feira, 2 de agosto, no Allianz Parque. O Palmeiras terá que vencer por qualquer placar para seguir na competição. A expectativa é de um duelo tenso e de muito equilíbrio entre os dois gigantes do futebol paulista.