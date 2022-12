Mbappé ultrapassa Pelé em número de gols em finais de Copa do Mundo

Após marcar dois gols na no jogo da Copa do Mundo entre França x Argentina, Mbappé também quebrou um recorde pessoal: igualou-se ao Rei Pelé com número de gols em finais do mundial.

Até o momento, cinco jogadores disputam o segundo lugar do posto de atletas que mais golearam nas finais, com dois gols. São eles: Geoff Hurst, Pelé, Vavá, Zinedine Zidane e Mbappé.

Agora, com o terceiro gol do craque francês na prorrogação, Mbappé se torna um recordista histórico: marcou 4 gols em finais de Copas do Mundo, sendo três no jogo deste domingo — igualando-se ao inglês Geoff Hurst.

Veja a lista:

1º - Mbappé - França - quatro gols em duas finais, sendo três na Copa do Mundo de 2022

2º - Geoff Hurst - Inglaterra - três gols em uma final

3º - Pelé - Brasil - três gols em duas finais

3º - Vavá - Brasil - três gols em duas finais

3º - Zinedine Zidane - França - três gols em duas finais

5º - Gino Colaussi - Itália - dois gols em uma final

5º - Helmut Rahn - Alemanha - dois gols em uma final

5º - Mario Kempes - Argentina - dois gols em uma final

5º - Ronaldo Fenômeno - Brasil - dois gols em uma final

5º - Silvio Piola - Itália - dois gols em uma final

10º - Paul Breitner - Alemanha - dois gols em duas finais

Recordes no campo e na carteira

Astro da conquista da Copa da Rússia, em 2018, Mbappé tem liderado a equipe francesa no Catar. Com apenas 23 anos, é um dos grandes nomes do futebol mundial e uma das promessas a ocupar o lugar de veteranos próximos da aposentadoria como Messi e Cristiano Ronaldo.

Em 2022, os seus ganhos são estimados em 128 milhões de dólares. A fonte principal do dinheiro vem do salário que recebe dentro de campo, cerca de R$ 110 milhões. O restante, US$ 18 milhões, é oriundo de acordos publicários com marcas como Nike, Dior, Oakley, Panini, Hublot, EA Sports e a plataforma de fantasy game de Sorare. Os números são de um levantamento da Forbes.

Na lista dos mais jovens a ganhar a Copa

Em 2018, no campeonato da Rússia, a vitória da França fez com que Mbappé conquistasse o quarto lugar de jogador mais novo a participar do título. Veja a lista:

Os jogadores mais novos a ganhar a Copa do Mundo

Pelé - 17 anos e 8 meses (1958) Ronaldo - 17 anos e 10 meses (1994) Giuseppe Bergomi - 18 anos e 6 meses (1982) Kylian Mbappé - 19 anos e 6 meses (2018) Kaká - 20 anos e 2 meses (2002)

Neste ano, com 23 anos, o francês tira o mérito de Kaká da quinta colocação para colocar seu colega, Eduardo Camavinga, jogador do Real Madrid. Com 20 anos e 1 mês, ele é agora o quinto jogador mais novo a ganhar o mundial.

LEIA TAMBÉM:

Saiba quais países são os maiores campeões da Copa do Mundo

Lembra quem ganhou a última Copa do Mundo? Veja todos os campeões desde 1930