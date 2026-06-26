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Fase de grupos copa 2026

Entenda por que Curaçao, estreante em Copa, não pode disputar os Jogos Olímpicos

O menor país em em extensão territorial a disputar o Mundial, por questões políticas, não pode participar das Olímpiadas

Curaçao: o país faz parte do Reino dos Países Baixos (Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Curaçao: o país faz parte do Reino dos Países Baixos (Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 26 de junho de 2026 às 15h27.

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Apesar da eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, Curaçao encerrou sua participação histórica no torneio deixando marcas importantes. Estreante em Mundiais, a menor seleção em extensão territorial a disputar a competição conquistou seu primeiro ponto ao empatar sem gols com o Equador.

Além disso, protagonizou momentos que entraram para a história do futebol do país. O primeiro gol da história de Curaçao em Copas foi marcado por Livano Comenencia justamente diante da seleção alemã.

Outro grande destaque foi o goleiro Eloy Room. Aos 37 anos, ele teve atuação decisiva no empate contra o Equador e estabeleceu um recorde ao realizar 15 defesas em uma partida de tempo regulamentar de Copa do Mundo, marca que garantiu aos caribenhos seu primeiro ponto na história da competição.

A campanha contou com empate diante dos equatorianos, e derrotas para Costa do Marfim, 2 a 0, e Alemanha, 7 a 1. Mesmo assim, os caribenhos tiveram motivos para comemorar.

Apesar de já disputar torneios organizados pela FIFA, Curaçao vive uma situação curiosa: o país não pode disputar os Jogos Olímpicos de forma independente.

Situação política

A explicação está no status político da ilha. Curaçao não é um país totalmente independente, mas sim um país constituinte dentro do Reino dos Países Baixos.

O Reino é formado por quatro países: Países Baixos, Curaçao, Aruba e São Martinho. Embora tenham governos próprios, leis internas e autonomia administrativa, compartilham a mesma monarquia e diversos assuntos ligados à política externa. Além disso, os caribenhos não tem assento próprio na Organização das Nações Unidas (ONU).

No futebol, isso não representa um problema. A FIFA permite que territórios autônomos tenham seleções nacionais próprias, mesmo sem serem Estados soberanos reconhecidos pela ONU.

É por esse motivo que Curaçao pode disputar Eliminatórias, Copa Ouro, Liga das Nações da Concacaf e, agora, uma Copa do Mundo.

Olimpíadas

Nos Jogos Olímpicos, o regulamento é diferente. O Comitê Olímpico Internacional (COI) exige, desde 1996, que novos Comitês Olímpicos Nacionais sejam vinculados a Estados soberanos reconhecidos pela comunidade internacional.

Como Curaçao não atende a esse requisito, não pode criar um comitê olímpico próprio e, consequentemente, não disputa os Jogos Olímpicos nem os Jogos Pan-Americanos com delegação independente.

Até 2010, os atletas de Curaçao competiam sob a bandeira das Antilhas Holandesas, entidade reconhecida pelo COI desde 1950. No entanto, com a dissolução das Antilhas Holandesas, em 2010, o antigo Comitê Olímpico deixou de existir.

No ano seguinte, o COI extinguiu oficialmente esse comitê e rejeitou o pedido de Curaçao para criar uma nova entidade olímpica, impedindo que o país caribenho dispute as Olímpiadas.

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