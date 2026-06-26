Entenda por que Curaçao, estreante em Copa, não pode disputar os Jogos Olímpicos

Curaçao: o país faz parte do Reino dos Países Baixos (Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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Publicado em 26 de junho de 2026 às 15h27.
Apesar da eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, Curaçao encerrou sua participação histórica no torneio deixando marcas importantes. Estreante em Mundiais, a menor seleção em extensão territorial a disputar a competição conquistou seu primeiro ponto ao empatar sem gols com o Equador.
Além disso, protagonizou momentos que entraram para a história do futebol do país. O primeiro gol da história de Curaçao em Copas foi marcado por Livano Comenencia justamente diante da seleção alemã.
Outro grande destaque foi o goleiro Eloy Room. Aos 37 anos, ele teve atuação decisiva no empate contra o Equador e estabeleceu um recorde ao realizar 15 defesas em uma partida de tempo regulamentar de Copa do Mundo, marca que garantiu aos caribenhos seu primeiro ponto na história da competição.
A campanha contou com empate diante dos equatorianos, e derrotas para Costa do Marfim, 2 a 0, e Alemanha, 7 a 1. Mesmo assim, os caribenhos tiveram motivos para comemorar.
Apesar de já disputar torneios organizados pela FIFA, Curaçao vive uma situação curiosa: o país não pode disputar os Jogos Olímpicos de forma independente.
A explicação está no status político da ilha. Curaçao não é um país totalmente independente, mas sim um país constituinte dentro do Reino dos Países Baixos.
O Reino é formado por quatro países: Países Baixos, Curaçao, Aruba e São Martinho. Embora tenham governos próprios, leis internas e autonomia administrativa, compartilham a mesma monarquia e diversos assuntos ligados à política externa. Além disso, os caribenhos não tem assento próprio na Organização das Nações Unidas (ONU).
No futebol, isso não representa um problema. A FIFA permite que territórios autônomos tenham seleções nacionais próprias, mesmo sem serem Estados soberanos reconhecidos pela ONU.
É por esse motivo que Curaçao pode disputar Eliminatórias, Copa Ouro, Liga das Nações da Concacaf e, agora, uma Copa do Mundo.
Nos Jogos Olímpicos, o regulamento é diferente. O Comitê Olímpico Internacional (COI) exige, desde 1996, que novos Comitês Olímpicos Nacionais sejam vinculados a Estados soberanos reconhecidos pela comunidade internacional.
Como Curaçao não atende a esse requisito, não pode criar um comitê olímpico próprio e, consequentemente, não disputa os Jogos Olímpicos nem os Jogos Pan-Americanos com delegação independente.
Até 2010, os atletas de Curaçao competiam sob a bandeira das Antilhas Holandesas, entidade reconhecida pelo COI desde 1950. No entanto, com a dissolução das Antilhas Holandesas, em 2010, o antigo Comitê Olímpico deixou de existir.
No ano seguinte, o COI extinguiu oficialmente esse comitê e rejeitou o pedido de Curaçao para criar uma nova entidade olímpica, impedindo que o país caribenho dispute as Olímpiadas.