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Inter de Milão x Roma: onde assistir ao vivo e horário

A expectativa do time nerazzurro é fazer valer o fator casa, já que tem a melhor campanha como mandante

(Esportes/Exame)

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Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 5 de abril de 2026 às 15h17.

Inter de Milão e Roma se enfrentam neste domingo, às 15h45 (de Brasília), no San Siro, em Milão, pela 31ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, no streaming.

Líder da Serie A, a Inter de Milão busca consolidar sua vantagem na ponta da tabela. A equipe comandada por Cristian Chivu soma 69 pontos, seis a mais que o vice-líder Milan, mas passa por um momento de oscilação, com quatro tropeços consecutivos na temporada.

A expectativa do time nerazzurro é fazer valer o fator casa, já que tem a melhor campanha como mandante da liga. A Inter também conta com o possível retorno do seu artilheiro, Lautaro Martínez, que está na etapa final de recuperação de uma lesão na panturrilha.

A Roma ocupa a 6ª colocação, com 54 pontos, e segue na briga por uma vaga na próxima edição da Champions League, estando a três pontos do Como, atual quarto colocado. Sob o comando de Gian Piero Gasperini, a equipe da capital conseguiu se recuperar ao vencer o Lecce por 1 a 0 antes da Data Fifa, encerrando uma sequência de resultados negativos após a eliminação na Liga Europa.

 

Ficha técnica – Inter de Milão x Roma

  • Competição: Campeonato Italiano – 31ª rodada
  • Data e horário: domingo, 5 de abril de 2026, às 15h45 (de Brasília)
  • Local: Estádio San Siro, Milão (ITA)
  • Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
  • Árbitro: Simone Sozza (ITA)
  • Assistentes: Giorgio Peretti (ITA) e Alessandro Costanzo (ITA)
  • VAR: Aleandro Di Paolo (ITA)

Prováveis escalações

Inter de Milão – Técnico: Cristian Chivu

Sommer; Akanji, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Zielinski e Dimarco; Espósito (Lautaro Martínez) e Thuram.

Roma – Técnico: Gian Piero Gasperini

Svilar; Mancini, Ndicka e Hermoso; Rensch (Celik), Cristante, El Aynaoui (Pisilli) e Tsimikas; Pisilli (Soulé), Pellegrini e Malen.

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