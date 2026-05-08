Lutador causa confusão e é retirado do palco do 'UFC de Trump'

Josh Hokit chamou mais uma vez a atenção ao exibir seu personagem na noite desta quarta-feira, em Newark, New Jersey. Ele acabou sendo retirado do palco de apresentação do UFC após confusão durante o evento.

O controverso peso-pesado enfrentará o favorito dos fãs Derrick Lewis em uma luta solicitada no mês passado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Hokit voltou a ocupar o centro das atenções no Prudential Center ao protagonizar confrontos verbais com diversos atletas durante a coletiva do UFC realizada na Casa Branca.

Mesmo com uma disputa por cinturão interino de sua categoria escalada como coevento principal, Hokit apareceu usando seu habitual figurino inspirado em um “sith”, de Star Wars o que provocou reações negativas do público de Nova Jersey. De forma inesperada, ele também se envolveu em uma troca de provocações com o campeão dos leves, Ilia Topuria.

JOSH HOKIT JUST WENT OFF ON ALEX PEREIRA AND ILIA TOPURIA... OH MY GOD 😭 JOSH HOKIT HAD TO GET TAKEN OFF THE STAGE 🗣️ Hokit: "I'm gonna Chama on yo mama. Look how I speak to him, like my dog, like my b*tch. F*CK YOU." 🗣️ Ilia: "F*ck you little b*tch. Sit down." 🗣️ Hokit:… https://t.co/L8zbzaoiMa pic.twitter.com/aPmYFpV8aK — Championship Rounds (@ChampRDS) May 8, 2026

Coletiva barulhenta

Conhecido pela facilidade no uso do microfone, Hokit já era esperado como um dos personagens mais "barulhentos" da coletiva, que contou ainda com a presença dos pesos-pesados Alex Pereira e Ciryl Gane, além de seu adversário Derrick Lewis. No entanto, depois do desentendimento com Topuria — que aparentou sair em defesa de Pereira —, Hokit sequer chegou a encarar Lewis em uma encarada oficial.

Em meio à confusão, Hokit deixou de lado seus tradicionais versos rimados e questionou o público com o habitual “Estou certo, Newark?”. A situação se agravou quando Dana White interveio após Hokit se aproximar excessivamente de Pereira, a quem provocou afirmando que ele “sabe falar inglês”.

Enquanto Hokit buscava provocar um possível campeão em duas categorias, acabou atraindo a reação de Topuria, lutador georgiano que também detém título do UFC. Topuria exigiu a retirada de Hokit do palco, levando Dana White a encerrar a coletiva de forma antecipada. Em seguida, Hokit foi escoltado para fora e não participou das encaradas realizadas após o evento.