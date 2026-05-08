Trump diz esperar resposta do Irã 'esta noite' sobre proposta para o fim da guerra

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 8, que espera receber “esta noite” uma resposta do Irã à mais recente proposta apresentada por Washington para encerrar a guerra no Oriente Médio.

“Supostamente vou receber uma carta esta noite, então veremos o que acontece”, disse Trump a jornalistas em frente à Casa Branca.

A declaração ocorre em meio às negociações entre os dois países para tentar chegar a um acordo que coloque fim ao conflito na região.

*Com informações da AFP