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Trump diz esperar resposta do Irã 'esta noite' sobre proposta para o fim da guerra

Presidente dos EUA afirmou que aguarda uma carta de Teerã sobre a proposta de Washington para encerrar o conflito no Oriente Médio

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 8 de maio de 2026 às 21h04.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 8, que espera receber “esta noite” uma resposta do Irã à mais recente proposta apresentada por Washington para encerrar a guerra no Oriente Médio.

“Supostamente vou receber uma carta esta noite, então veremos o que acontece”, disse Trump a jornalistas em frente à Casa Branca.

A declaração ocorre em meio às negociações entre os dois países para tentar chegar a um acordo que coloque fim ao conflito na região.

*Com informações da AFP

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