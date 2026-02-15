Norueguês chega ao 9º ouro e vira maior medalhista das Olímpiadas de Inverno

Johannes Høsflot Klæbo entrou para a história do Jogos Olímpicos de Inverno neste domingo, 15. O norueguês conquistou seu nono ouro olímpico, após vencer o revezamento 4x7,5 km do esqui cross-country, e se tornou o maior medalhista da história das Olímpiadas de Inverno - entre homens e mulheres.

A prova foi disputada em Tesero, na Itália, e marcou o quarto ouro de Klæbo nesta edição dos Jogos. Aos 29 anos, o esquiador nascido em Oslo venceu todas as quatro provas que disputou até aqui: o skiathlon, o sprint, os 10 km e o revezamento.

Antes dessa edição, o norueguês também levou três ouros em PyeongChang 2018 e mais dois em Beijing 2022.

Marca histórica

Com o resultado, Klæbo ultrapassou a compatriota Marit Bjørgen, que encerrou a carreira com oito ouros olímpicos, além de quatro pratas e três bronzes, somados ao longo de diferentes edições, incluindo os Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang 2018.

A nona medalha de ouro estabelece um novo recorde no olimpismo de inverno e reforça a tradição da Noruega no esqui de fundo.

Ouro decidido na última etapa

No revezamento 4x7,5 km, Klæbo foi escalado para a quarta e última perna da prova. Quando assumiu, a Noruega já liderava. Ele administrou a vantagem e confirmou o título ao lado de Emil Iversen, Martin Løwstrøm Nyenget e Einar Hedegart.

A França terminou com a prata, enquanto a Itália garantiu o bronze diante do público local.

*Com informações da EFE