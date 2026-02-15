Esporte

Norueguês chega ao 9º ouro e vira maior medalhista das Olímpiadas de Inverno

Atleta conquistou a medalha após vencer o revezamento 4x7,5 km do esqui cross-country

Johannes Høsflot Klæbo chega ao 9º ouro e vira maior medalhista dos Jogos de Inverno (Reprodução/Redes Sociais)

Johannes Høsflot Klæbo chega ao 9º ouro e vira maior medalhista dos Jogos de Inverno (Reprodução/Redes Sociais)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 10h29.

Johannes Høsflot Klæbo entrou para a história do Jogos Olímpicos de Inverno neste domingo, 15. O norueguês conquistou seu nono ouro olímpico, após vencer o revezamento 4x7,5 km do esqui cross-country, e se tornou o maior medalhista da história das Olímpiadas de Inverno - entre homens e mulheres.

A prova foi disputada em Tesero, na Itália, e marcou o quarto ouro de Klæbo nesta edição dos Jogos. Aos 29 anos, o esquiador nascido em Oslo venceu todas as quatro provas que disputou até aqui: o skiathlon, o sprint, os 10 km e o revezamento.

Antes dessa edição, o norueguês também levou três ouros em PyeongChang 2018 e mais dois em Beijing 2022.

Marca histórica

Com o resultado, Klæbo ultrapassou a compatriota Marit Bjørgen, que encerrou a carreira com oito ouros olímpicos, além de quatro pratas e três bronzes, somados ao longo de diferentes edições, incluindo os Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang 2018.

Olimpíadas de Inverno: Lucas Pinheiro conquista ouro histórico para o Brasil

A nona medalha de ouro estabelece um novo recorde no olimpismo de inverno e reforça a tradição da Noruega no esqui de fundo.

Ouro decidido na última etapa

No revezamento 4x7,5 km, Klæbo foi escalado para a quarta e última perna da prova. Quando assumiu, a Noruega já liderava. Ele administrou a vantagem e confirmou o título ao lado de Emil Iversen, Martin Løwstrøm Nyenget e Einar Hedegart.

A França terminou com a prata, enquanto a Itália garantiu o bronze diante do público local.

*Com informações da EFE

Acompanhe tudo sobre:Olimpíadas de InvernoEsquiNoruega

Mais de Esporte

Botafogo x Flamengo: onde assistir e horário pelas quartas de final do Campeonato Carioca

Botafogo e Flamengo medem forças no Carioca em meio a cenários opostos fora de campo

Grêmio x Juventude: onde assistir e horário pela semifinal do Campeonato Gaúcho

Rio Open começa sem top 10 e aposta em João Fonseca como principal estrela

Mais na Exame

Mundo

5 pontos para entender as discussões da Conferência de Munique 2026

Future of Money

A vantagem humana na era da inteligência artificial

Ciência

Suplemento a base de colostro é a nova aposta do mercado fitness dos EUA

Esporte

Botafogo e Flamengo medem forças no Carioca em meio a cenários opostos fora de campo