LeBron James quebra recorde histórico na NBA

O americano LeBron James, que já é um dos maiores nomes do basquete mundial, eternizou de vez seu nome na história da NBA. Aos 38 anos, o ala dos Lakers se tornou o maior pontuador da liga em todos os tempos, com 38.390 pontos.

O feito é tão grande que ultrapassou a bolha do basquete e chegou no futebol. Grandes nomes do esporte de campo como o francês Kylian Mbappé e os brasileiros Neymar e Vinícius Júnior exaltaram a marca de LeBron nas redes sociais.

Mbappé publicou uma foto, que já ultrapassou 1 milhão de curtidas, com LeBron com a legenda "o melhor". Neymar e Vini Jr utilizaram os stories para parabenizar o astro americano. Enquanto o jogador do PSG postou alguns emojis batendo palmas, o ponta do Real Madrid repostou o ponto histórico com uma coroa de Rei.

LeBron recebeu uma série de homenagens após a partida e não conteve a emoção. Karrem Abdul-Jabbar — pivô dos Lakers nos anos 70 e 80 a quem pertencia o recorde — segurou uma bola e passou para as mãos de James em um gesto simbólico.

"Poder estar com todas essas pessoas, todos esses ídolos aqui... Por favor, aplaudam de pé o Capitão [Kareem Abdul-Jabbar]. Isso é para minha esposa, meus meninos, minha mãe, todo mundo. Eu não seria eu sem vocês. Para a NBA, para Adam Silver, obrigado. Nunca poderia imaginar nada melhor do que essa noite em um milhão de anos. Obrigado, gente!", declarou James, após homenagem.