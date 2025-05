Cristiano Ronaldo no Palmeiras? Time busca reforços; veja quem é o alvo de Abel Ferreira

O Palmeiras anunciou que o elenco para a Copa do Mundo de Clubes está fechado, mas já iniciou o mapeamento de reforços para a próxima temporada. O técnico Abel Ferreira deseja uma reposição para o atacante Estêvão após o torneio.

Entre as opções, segundo o Globo Esporte, está Ramón Sosa, de 25 anos, do Nottingham Forest, da Inglaterra.

O atacante paraguaio está no radar do Verdão desde o começo do ano e ainda agrada à comissão técnica. Apesar do interesse, Sosa descartou uma saída imediata. Em declaração na quarta-feira, 27, ele afirmou que seguirá na Premier League nesta temporada, mesmo sabendo do interesse do clube brasileiro.

O Palmeiras sabe que uma negociação deve girar em torno de 12 milhões de euros (cerca de R$ 77 milhões) e recebeu sinal verde do Nottingham Forest para avançar, mas o desafio está em convencer o jogador a atuar no Brasil, tornando a transação complexa.

Sosa chegou ao clube inglês no meio de 2024 após duas temporadas no Talleres, da Argentina. Na atual temporada, participou de 23 jogos, sendo titular em quatro, marcou três gols e deu uma assistência. Atua majoritariamente como ponta esquerda, posição atualmente ocupada no Palmeiras por Facundo Torres.

O caso Cristiano Ronaldo

Apesar das especulações na imprensa europeia sobre uma possível contratação para reforçar o time na Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras descartou qualquer interesse no atacante Cristiano Ronaldo, de 40 anos.

A presidente do clube, Leila Pereira, declarou que considerar a contratação seria um “absurdo”. Segundo ela, o português não demonstrou interesse em atuar no futebol brasileiro, e o Palmeiras não vê sentido em investir em um jogador para um período curto.

A avaliação da diretoria, segundo o ge, é que o perfil de Cristiano Ronaldo não corresponde à estratégia do clube, e que não há intenção de realizar uma contratação desse porte para a competição.

A janela para negociações específicas da Copa do Mundo de Clubes abrirá no dia 2 de junho e se estenderá até 10 de junho, com uma nova janela prevista entre 10 de julho e 2 de setembro.