O que faz um red teamer de IA? Conheça a carreira que desafia chatbots para evitar falhas

Quem trabalha com inteligência artificial precisa saber não apenas o que uma ferramenta consegue fazer, mas também como ela pode falhar. É nesse ponto que entra o red teamer de IA, profissional que tenta identificar vulnerabilidades em modelos e aplicações antes que usuários mal-intencionados as explorem.

A função ganhou espaço com a expansão dos sistemas generativos, capazes de produzir textos, analisar documentos e executar tarefas com diferentes níveis de autonomia. Empresas precisam avaliar se essas ferramentas respeitam limites de segurança, protegem informações e respondem adequadamente a situações inesperadas.

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O que faz um red teamer de inteligência artificial?

O termo red teaming vem de uma prática de segurança que consiste em simular o comportamento de um adversário para testar as defesas de um sistema. Na inteligência artificial, o objetivo é descobrir situações em que o modelo produz respostas inadequadas, revela informações sensíveis ou executa ações que deveria impedir.

O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos (NIST) define o red teaming de IA como um esforço estruturado para identificar falhas, vulnerabilidades e comportamentos indesejados nesses sistemas.

Na prática, o profissional cria situações de teste para verificar se as proteções funcionam. Pode, por exemplo, tentar convencer um chatbot a ignorar suas instruções, induzir um assistente a revelar dados confidenciais ou inserir comandos maliciosos em um documento que a ferramenta precisa analisar.

O trabalho não consiste apenas em encontrar uma falha. É necessário registrar as condições em que ela aparece, avaliar os riscos e comunicar os resultados às equipes responsáveis pelo desenvolvimento e pela segurança do produto.

Quais habilidades são necessárias para trabalhar na área?

As exigências variam conforme a posição. Algumas funções são voltadas à segurança cibernética e exigem conhecimentos de programação, testes de aplicações, APIs e ferramentas de análise de vulnerabilidades. Outras priorizam a avaliação de conteúdo, a identificação de comportamentos inesperados e a compreensão dos riscos associados aos modelos generativos.

Uma vaga de Red Team Engineer publicada pela Anthropic, desenvolvedora do Claude, exige experiência com testes de segurança, técnicas para contornar proteções de modelos e análise de sistemas que utilizam agentes de IA. A descrição também destaca a capacidade de automatizar testes e transformar descobertas técnicas em melhorias concretas.

A função exige ainda pensamento crítico, criatividade e comunicação. Como os modelos podem responder de maneiras diferentes a comandos semelhantes, o profissional precisa formular hipóteses, testar variações e documentar os resultados para que outras equipes consigam reproduzir os problemas encontrados.

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Como desenvolver habilidades em inteligência artificial para o trabalho?

Conhecer o funcionamento dos modelos generativos ajuda a compreender por que eles podem interpretar instruções incorretamente, apresentar informações falsas ou seguir comandos que entram em conflito com suas regras.

Para quem deseja explorar a área, um primeiro passo é aprender conceitos como prompt injection, técnica que tenta manipular um sistema por meio de instruções maliciosas, e jailbreaking, conjunto de estratégias para tentar contornar as restrições de um modelo.

O guia da Microsoft sobre red teaming de modelos de linguagem recomenda testes estruturados para identificar riscos e avaliar se as medidas de proteção funcionam. A empresa ressalta que encontrar falhas é apenas uma etapa: os resultados precisam orientar avaliações e correções posteriores.

O aprendizado pode começar com testes controlados em ferramentas de IA, observando como elas respondem a instruções ambíguas, pedidos contraditórios e diferentes contextos. Para avançar profissionalmente, porém, é necessário complementar essa exploração com conhecimentos técnicos e práticas de segurança compatíveis com a função desejada.

Quanto ganha um red teamer de IA?

A remuneração depende da senioridade, da especialização, da empresa e do país em que o profissional trabalha. Uma referência concreta aparece em uma vaga da Anthropic para engenheiro de red team na área de proteção de sistemas: a empresa informa uma faixa salarial anual de US$ 320 mil a US$ 405 mil para a posição nos Estados Unidos.

O valor não representa a remuneração média de todos os red teamers. A oportunidade exige experiência prévia em segurança, testes de invasão ou proteção de aplicações, além de conhecimentos específicos sobre vulnerabilidades em sistemas de IA.

A área também não se limita a engenheiros. Equipes de red teaming podem reunir especialistas em segurança, pesquisadores, analistas de conteúdo e profissionais com conhecimentos sobre os riscos de aplicações específicas. A composição depende do sistema testado e dos problemas que a empresa precisa investigar.

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