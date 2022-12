Karim Benzema rejeitou convite do presidente francês para assistir à final da Copa, segundo site

Karim Benzema, atacante francês e atual melhor do mundo, rejeitou convite do presidente francês Emmanuel Macron para assistir à final da Copa do Mundo no Catar neste domingo, 18, quando a seleção europeia enfrenta a Argentina na final da competição. As informações foram obtidas pela ESPN.

O jogador estava entre os convocados do time liderado pelo técnico Didier Deschamps, mas sofreu com uma lesão na coxa e não chegou a entrar em campo. Voltou para casa antes do primeiro jogo da seleção para iniciar tratamento e os treinos no processo de recuperação.

Apesar do problema muscular, o atleta do Real Madrid não foi cortado nem substituído. Nos últimos dias, ele chegou a participar de jogo treino pelo clube espanhol e começaram especulações sobre a possibilidade de entrar no jogo final da Copa ou sentar no banco francês.

Quem embarca com o presidente francês

Apesar da recusa de Benzema, outros atletas que sofreram com lesões e ficaram de fora da competição devem embarcar com Macron para assistir ao jogo em Doha, capital do Catar. Entre eles, Paul Pogba, N'Golo Kante, Presnel Kimpembe e Christopher Nkunku.

A lista de convidados inclui nomes consagrados do futebol francês e mundial, como Laurent Blanc, Zinedine Zidane e Michel Platini, e ainda Teddy Riner, campeão olímpico de judô, Teddy Riner, e Alain Giresse, ex-jogador seleção da francesas dos anos 1980.

Diante da potencial polêmica em torno do vencedor da Bola do Ouro, Deschamps desconversou na coletiva pré-jogo deste sábado e disse que foca nos 24 jogadores que estão no time no momento.

"Se eu não responder, vão dizer que estou irritado. Já tive jogadores lesionados antes e o Karim (Benzema) faz parte desse grupo de jogadores. O último a se lesionar foi o Lucas Hernandez no primeiro jogo. A partir desse momento tenho 24 jogadores para gerenciar. Fazer a pergunta sobre um desses jogadores diretamente é no mínimo descabido, talvez algo mais. Eu não lido com os convites para os jogadores antigos, lesionados, alguns estarão lá ou não, não sei. Eles fazem parte da aventura, então era um grupo de 24 jogadores e são eles que amanhã enfrentarão a Argentina", afirmou

Segundo a ESPN, uma fonte ouvida pelo site disse que o atleta "apoia totalmente o time e quer que eles conquistem este título, que será dele um pouco de certa forma".