Jogos desta segunda, 4: onde assistir ao vivo e horários

A segunda-feira, 4, dá sequência aos campeonatos europeus, que entram em suas rodadas finais, com jogos decisivos na briga pelos títulos.
Pelo Campeonato Inglês,
o Manchester City, que briga ponto a ponto com o Arsenal
, enfrenta o Everton. Já no Campeonato Italiano, a Roma, que quer voltar a disputar um torneio continental na próxima temporada recebe a Fiorentina.
Além desses jogos, também teremos Campeonato Saudita, Escocês, Português, Espanhol e Brasileirão da 2.ª divisão.
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