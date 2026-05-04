Jogos desta segunda, 4: onde assistir ao vivo e horários

A segunda-feira, 4, dá sequência aos campeonatos europeus, que entram em suas rodadas finais, com jogos decisivos na briga pelos títulos.

Peloo Manchester City, que briga ponto a ponto com o, enfrenta o Everton. Já no Campeonato Italiano, a Roma, que quer voltar a disputar um torneio continental na próxima temporada recebe a Fiorentina.