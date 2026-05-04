Esporte

Jogos desta segunda, 4: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta segunda online e na TV por assinatura

Futebol: A segunda-feira será marcada por jogos decisivos dos campeonatos europeus (Esportes/Exame)

Futebol: A segunda-feira será marcada por jogos decisivos dos campeonatos europeus (Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 4 de maio de 2026 às 08h54.

A segunda-feira, 4, dá sequência aos campeonatos europeus, que entram em suas rodadas finais, com jogos decisivos na briga pelos títulos.

Pelo Campeonato Inglês, o Manchester City, que briga ponto a ponto com o Arsenal, enfrenta o Everton. Já no Campeonato Italiano, a Roma, que quer voltar a disputar um torneio continental na próxima temporada recebe a Fiorentina.
Além desses jogos, também teremos Campeonato Saudita, Escocês, Português, Espanhol e Brasileirão da 2.ª divisão.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Campeonato Inglês

  • 11h - Chelsea x Nottingham Forest
  • 16h - Everton x Manchester City

Campeonato Italiano

  • 13h30 - Cremonese x Lazio
  • 15h45 - Roma x Fiorentina

Campeonato Escocês

  • 13h30 - Hearts x Rangers

Campeonato Saudita

  • 15h - Al Ittihad x Al Kholood
  • 15h - Al Ettifaq x Al Najma

Campeonato Espanhol

  • 16h - Sevilla x Real Sociedad

Campeonato Português

  • 16h15 - Sporting x Vitória de Guimarães

Campeonato Brasileiro 2ª divisão

  • 19h - Vila Nova x Athletic-MG

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

  • Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda, 4

SBT

  • Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda, 4

Record

  • Nenhum jogo vai passar na Record nesta segunda, 4

Band

  • Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda, 4

BandSports

  • Nenhum jogo vai passar na BandSports nesta segunda, 4

TV Brasil

  • Nenhum jogo vai passar na TV Brasil nesta segunda, 4

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • Nenhum jogo vai passar na Sportv nesta segunda, 4

ESPN

  • 16h - Everton x Manchester City - Campeonato Inglês

ESPN2

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN2 nesta segunda, 4

ESPN3

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN3 nesta segunda, 4

ESPN4

  • 13h30 - Cremonese x Lazio - Campeonato Italiano
  • 16h15 - Sporting x Vitória de Guimarães - Campeonato Português

XSports

  • 11h - Chelsea x Nottingham Forest - Campeonato Inglês
  • 16h - Sevilla x Real Sociedad - Campeonato Espanhol

Premiere

  • Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda, 4

TNT Sports

  • Nenhum jogo vai passar na TNT Sports nesta segunda, 4

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 11h - Chelsea x Nottingham Forest - Campeonato Inglês
  • 13h30 - Cremonese x Lazio - Campeonato Italiano
  • 15h45 - Roma x Fiorentina - Campeonato Italiano
  • 16h - Everton x Manchester City - Campeonato Inglês
  • 16h - Sevilla x Real Sociedad - Campeonato Espanhol
  • 16h15 - Sporting x Vitória de Guimarães - Campeonato Português
  • 19h - Vila Nova x Athletic-MG - Brasileirão 2ª divisão

Canal

  • 15h - Al Ittihad x Al Kholood - Campeonato Saudita
  • 15h - Al Ettifaq x Al Najma - Campeonato Saudita

GE TV

  • Nenhum jogo vai passar na GE TV nesta segunda, 4

Onefootball

  • Nenhum jogo vai passar na Onefootball nesta segunda, 4

HBO Max

  • Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta segunda, 4

Paramount+

  • Nenhum jogo vai passar no Paramount+ nesta segunda, 4

Prime Video

  • Nenhum jogo vai passar no Prime Video nesta segunda, 4

Cazé TV

  • Nenhum jogo vai passar na Cazé TV nesta segunda, 4

Apple TV

  • Nenhum jogo vai passar na Apple TV nesta segunda, 4
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