Chelsea x Nottingham Forest: que horas e onde assistir ao jogo pela Premier League

João Pedro, do Chelsea: equipe enfrenta o Nottingham Forest nesta segunda-feira, 4 (Nigel French/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)
Repórter
Publicado em 4 de maio de 2026 às 09h06.
Chelsea e Nottingham Forest vão se enfrentar nesta segunda-feira, 4, no estádio Stamford Bridge, em Londres, pela 35ª rodada da Premier League.
A partida está marcada para às 11h (horário de Brasília).
O Chelsea vive um momento negativo na temporada. A equipe acumula cinco derrotas consecutivas e chega pressionada após a demissão do técnico Liam Rosenior, ocorrida depois da derrota para o Brighton na última rodada. O time ocupa a 8ª posição na tabela, com 48 pontos.
Já o Nottingham Forest entra em campo com o objetivo de se afastar da zona de rebaixamento. O time comandado por Vitor Pereira está na 16ª colocação, com 39 pontos — cinco a mais que o Tottenham, primeiro time dentro do Z-3.
A partida acontece às 11h, do horário de Brasília, nesta segunda-feira, 4.
O jogo será transmitido no Disney+ (plano premium).
Robert Sánchez; Malo Gusto, Tosin, Chalobah e Cucurella; Roméo Lavia e Caicedo; Cole Palmer, Enzo Fernández e Pedro Neto; João Pedro.
Matz Sels; Zach Abbott, Nikola Milenkovic, Morato e Neco Williams; Ibrahim Sangaré, Elliot Anderson, Omari Hutchinson e Gibbs-White; Igor Jesus e Taiwo Awoniyi.