Chelsea x Nottingham Forest: que horas e onde assistir ao jogo pela Premier League

Chelsea e Nottingham Forest vão se enfrentar nesta segunda-feira, 4, no estádio Stamford Bridge, em Londres, pela 35ª rodada da Premier League.

A partida está marcada para às 11h (horário de Brasília).

Como chegam Chelsea e Nottingham Forest?

O Chelsea vive um momento negativo na temporada. A equipe acumula cinco derrotas consecutivas e chega pressionada após a demissão do técnico Liam Rosenior, ocorrida depois da derrota para o Brighton na última rodada. O time ocupa a 8ª posição na tabela, com 48 pontos.

Já o Nottingham Forest entra em campo com o objetivo de se afastar da zona de rebaixamento. O time comandado por Vitor Pereira está na 16ª colocação, com 39 pontos — cinco a mais que o Tottenham, primeiro time dentro do Z-3.

Que horas assistir à Chelsea x Nottingham Forest?

A partida acontece às 11h, do horário de Brasília, nesta segunda-feira, 4.

Onde assistir à Chelsea x Nottingham Forest?

O jogo será transmitido no Disney+ (plano premium).

Prováveis escalações

Chelsea

Robert Sánchez; Malo Gusto, Tosin, Chalobah e Cucurella; Roméo Lavia e Caicedo; Cole Palmer, Enzo Fernández e Pedro Neto; João Pedro.

Nottingham Forest

Matz Sels; Zach Abbott, Nikola Milenkovic, Morato e Neco Williams; Ibrahim Sangaré, Elliot Anderson, Omari Hutchinson e Gibbs-White; Igor Jesus e Taiwo Awoniyi.