Jogos de sábado, 21 de setembro, onde assistir ao vivo e horários

Os duelos da Premier League entre West Ham x Chelsea e Crystal Palace x Manchester United, além de Werder Bremen x Bayern de Munique pelo Campeonato Alemão e o clássico argentino Boca Juniors x River Plate são os destaques do futebol deste sábado, 21.

A programação do dia também inclui as partidas do Campeonato Italiano, LaLiga, Brasileirão e MLS, entre outras.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Premier League

08h30 - West Ham x Chelsea - ESPN e Disney+

11h - Fulham x Newcastle - ESPN 4 e Disney+

11h - Leicester City x Everton - Disney+

11h - Liverpool x Bournemouth - ESPN e Disney+

11h - Tottenham x Brentford - Disney+

11h - Aston Villa x Wolves - Disney+

11h - Southampton x Ipswich - Disney+

13h30 - Crystal Palace x Manchester United - ESPN e Disney+

Campeonato Alemão

10h30 - Werder Bremen x Bayern de Munique - Sportv, Canal GOAT e Onefootball

13h30 - Eintracht Frankfurt x Borussia Monchengladbach - Rede TV, Canal GOAT e Onefootball

Campeonato Italiano

10h - Venezia x Genoa - Disney+

13h - Juventus x Napoli - ESPN 4 e Disney+

15h45 - Lecce x Udinese - Disney+

La Liga

09h - Real Valladolid x Real Sociedad - Disney+

11h15 - Osasuna x Las Palmas - Disney+

13h30 - Valencia x Girona - Disney+

16h - Real Madrid x Espanyol - Disney+

Brasileirão

16h - Corinthians x Atlético-GO - Premiere

16h - Vitória x Juventude - Premiere

18h30 - Fluminense x Botafogo - Premiere

21h - Fortaleza x Bahia - Sportv e Premiere

MLS

15h - New York City x Inter Miami - Apple TV+

17h - Charlotte x New England Revolution - Apple TV+

18h30 - Dallas x Los Angeles FC - Apple TV+

Campeonato saudita

15h - Al Hilal x Al Ittihad - BandSports e Canal GOAT

Onde assistir ao vivo o jogo do Boca Juniors x River Plate hoje?

O jogo entre Boca Juniors e River Plate será transmitido ao vivo na ESPN e Disney+ às 16h.

Que horas é o jogo do Werder Bremen x Bayern de Munique?

O jogo entre Werder Bremen e Bayern de Munique terá transmissão ao vivo no Sportv, Canal GOAT e Onefootball, às 10h30.

Qual canal vai passar o jogo do Corinthians pelo Brasileirão?

O jogo Corinthians x Atlético-GO será transmitido ao vivo no Premiere, às 16h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo neste sábado, 21.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado, 21.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record neste sábado, 21.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado, 21.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

08h30 - West Ham x Chelsea - Premier League

11h - Liverpool x Bournemouth - Premier League

13h30 - Crystal Palace x Manchester United - Premier League

13h30 - Boca Juniors x River Plate - Campeonato Argentino

Sportv

10h30 - Werder Bremen x Bayern de Munique - Campeonato Alemão

18h - Ituano x Coritiba - Brasileirão Série B

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

08h30 - West Ham x Chelsea - Premier League

09h - Real Valladolid x Real Sociedad - LaLiga

11h - Fulham x Newcastle - Premier League

16h - Real Madrid x Espanyol - LaLiga

CazéTV

09h30 - Líbia x Espanha - Copa do Mundo de Futsal

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.