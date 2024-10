Jogos de hoje, terça-feira, 22, onde assistir ao vivo e horários

Os destaques do futebol de hoje incluem as partidas da UEFA Champions League, a semifinal do Brasileirão Sub-17, a Copa Libertadores e a Série B do Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

UEFA Youth League

9h - Aston Villa Sub-19 x Bologna Sub-19 - UEFA.tv

11h - Real Madrid Sub-19 x Borussia Dortmund Sub-19 - UEFA.tv

AFC Champions League

13h - Esteghlal x Al Nassr - ESPN 4 e Disney+

UEFA Champions League

13h45 - Monaco x Estrela Vermelha - Space e Max

13h45 - Milan x Club Brugge - TNT e Max

16h - Real Madrid x Borussia Dortmund - SBT, TNT e Max

16h - Arsenal x Shakhtar Donetsk - Max

16h - Sturm Graz x Sporting - Max

16h - PSG x PSV - Space e Max

16h - Juventus x Stuttgart - Max

16h - Aston Villa x Bologna - Max

16h - Girona x Slovan Bratislava - Max

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

14h - Real Oviedo x Mirandés - Disney+

Brasileirão Sub-17 (Semifinal)

15h - Palmeiras Sub-17 x Botafogo Sub-17 - Sportv

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

16h - Queens Park Rangers x Coventry City - Max

Copa do Mundo Feminina Sub-17

17h - Colômbia Feminina Sub-17 x Espanha Feminina Sub-17 - FIFA+

17h - EUA Feminino Sub-17 x Coreia do Sul Feminina Sub-17 - FIFA+

20h - Equador Feminino Sub-17 x Nova Zelândia Feminina Sub-17 - FIFA+

20h - Nigéria Feminina Sub-17 x República Dominicana Feminina Sub-17 - FIFA+

Brasileirão Série B

19h - CRB x Mirassol - Sportv 3 e Premiere

19h - Santos x Ceará - Sportv e Premiere

21h30 - Vila Nova x Amazonas - Sportv e Premiere

21h30 - Novorizontino x Avaí - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

Brasileirão

19h30 - Fluminense x Athletico-PR - Premiere

Copa Libertadores

21h30 - Atlético-MG x River Plate - ESPN e Disney+

