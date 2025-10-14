Jogos de hoje, terça-feira, 14: onde assistir ao vivo e horários

A terça-feira está recheada de partidas imperdíveis para os fãs de futebol. Depois da derrota histórica do Brasil para o Japão, temos duelos até o final da noite, incluindo Eliminatórias africanas e europeias para a Copa do Mundo e a Série B do Brasileirão. Confira os destaques e onde assistir! 👇
🌍 Amistosos Internacionais
- 🇳🇴 Noruega x Nova Zelândia – 13h
📺 SporTV 2
🔴 Tempo real disponível
- 🇦🇱 Albânia x Jordânia – 14h
📺 Disney+
- 🇵🇷 Porto Rico x Argentina – 21h
📺 CazéTV
- 🇨🇴 Colômbia x Canadá – 21h
📺 Canal GOAT e Rede Contínua Sports
🌍 Eliminatórias da Eurocopa
- 🇦🇩 Andorra x Sérvia – 15h45
- 🇪🇸 Espanha x Bulgária – 15h45
- 🇮🇪 Irlanda x Armênia – 15h45
- 🇮🇹 Itália x Israel – 15h45
- 🇱🇻 Letônia x Inglaterra – 15h45
- 🇵🇹 Portugal x Hungria – 15h45
- 🇹🇷 Turquia x Geórgia – 15h45
📺 Transmissões: ESPN, Disney+, SporTV e SporTV 2
🔴 Todos com cobertura em tempo real
🌍 Eliminatórias Africanas
- 🇸🇨 Seicheles x Gâmbia – 10h
- 🇿🇦 África do Sul x Ruanda – 13h
- 🇩🇿 Argélia x Uganda – 13h
- 🇬🇳 Guiné x Botsuana – 13h
- 🇳🇬 Nigéria x Benin – 13h
- 🇸🇴 Somália x Moçambique – 13h
- 🇨🇮 Costa do Marfim x Quênia – 16h
- 🇬🇦 Gabão x Burundi – 16h
- 🇲🇦 Marrocos x República do Congo – 16h
- 🇨🇩 RD Congo x Sudão – 16h
- 🇸🇳 Senegal x Mauritânia – 16h
📺 FIFA+ e CazéTV transmitem a maioria dos jogos
🔴 Tempo real disponível
🌍 Eliminatórias Asiáticas
- 🇶🇦 Catar x Emirados Árabes Unidos – 14h
- 🇸🇦 Arábia Saudita x Iraque – 15h45
📺 Disney+ e ESPN 2
🧒 Categorias de Base – Euro Sub-17 e Sub-19
- 🇱🇺 Luxemburgo sub-19 x Eslovênia sub-19 – 7h
- 🇲🇩 Moldávia sub-17 x Bielorrússia sub-17 – 10h
- 🇳🇴 Noruega sub-17 x Bélgica sub-17 – 10h
- 🇩🇪 Alemanha sub-19 x Noruega sub-19 – 12h
- 🇬🇧 Irlanda do Norte sub-21 x Alemanha sub-21 – 13h30
📺 Todos no FIFA+ com tempo real
Futebol Nacional – Copa SC e Série B
- 🏆 Criciúma x Caravaggio – 15h
📺 FCF TV
- 🇧🇷 Chapecoense x Botafogo-SP – 19h30
- 🇧🇷 Paysandu x Remo – 19h30
- 🇧🇷 Athletico-PR x Avaí – 21h30
📺 Transmissões: Disney+ e SportyNet
🌎 Eliminatórias da Concacaf
- 🇨🇼 Curaçao x Trinidad e Tobago – 20h
- 🇯🇲 Jamaica x Bermuda – 21h
- 🇵🇦 Panamá x Suriname – 22h
- 🇸🇻 El Salvador x Guatemala – 23h
📺 Canal GOAT transmite todos os jogos
⚽ Futebol Feminino
- 👩🦰 Alajuelense (F) x Chorrillo (F) – 22h
🏆 Copa dos Campeões da Concacaf Feminina
📺 Disney+