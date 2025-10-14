Esporte

Jogos de hoje, terça-feira, 14: onde assistir ao vivo e horários

Na Europa, Portugal, Itália, Inglaterra e Espanha entram em campo buscando uma vaga na Copa de 2026

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 13h48.

A terça-feira está recheada de partidas imperdíveis para os fãs de futebol. Depois da derrota histórica do Brasil para o Japão, temos duelos até o final da noite, incluindo Eliminatórias africanas e europeias para a Copa do Mundo e a Série B do Brasileirão. Confira os destaques e onde assistir! 👇

🌍 Amistosos Internacionais

  • 🇳🇴 Noruega x Nova Zelândia – 13h
    📺 SporTV 2
    🔴 Tempo real disponível
  • 🇦🇱 Albânia x Jordânia – 14h
    📺 Disney+
  • 🇵🇷 Porto Rico x Argentina – 21h
    📺 CazéTV
  • 🇨🇴 Colômbia x Canadá – 21h
    📺 Canal GOAT e Rede Contínua Sports

🌍 Eliminatórias da Eurocopa

  • 🇦🇩 Andorra x Sérvia – 15h45
  • 🇪🇸 Espanha x Bulgária – 15h45
  • 🇮🇪 Irlanda x Armênia – 15h45
  • 🇮🇹 Itália x Israel – 15h45
  • 🇱🇻 Letônia x Inglaterra – 15h45
  • 🇵🇹 Portugal x Hungria – 15h45
  • 🇹🇷 Turquia x Geórgia – 15h45

📺 Transmissões: ESPN, Disney+, SporTV e SporTV 2
🔴 Todos com cobertura em tempo real

🌍 Eliminatórias Africanas

  • 🇸🇨 Seicheles x Gâmbia – 10h
  • 🇿🇦 África do Sul x Ruanda – 13h
  • 🇩🇿 Argélia x Uganda – 13h
  • 🇬🇳 Guiné x Botsuana – 13h
  • 🇳🇬 Nigéria x Benin – 13h
  • 🇸🇴 Somália x Moçambique – 13h
  • 🇨🇮 Costa do Marfim x Quênia – 16h
  • 🇬🇦 Gabão x Burundi – 16h
  • 🇲🇦 Marrocos x República do Congo – 16h
  • 🇨🇩 RD Congo x Sudão – 16h
  • 🇸🇳 Senegal x Mauritânia – 16h

📺 FIFA+ e CazéTV transmitem a maioria dos jogos
🔴 Tempo real disponível

🌍 Eliminatórias Asiáticas

  • 🇶🇦 Catar x Emirados Árabes Unidos – 14h
  • 🇸🇦 Arábia Saudita x Iraque – 15h45

📺 Disney+ e ESPN 2

🧒 Categorias de Base – Euro Sub-17 e Sub-19

  • 🇱🇺 Luxemburgo sub-19 x Eslovênia sub-19 – 7h
  • 🇲🇩 Moldávia sub-17 x Bielorrússia sub-17 – 10h
  • 🇳🇴 Noruega sub-17 x Bélgica sub-17 – 10h
  • 🇩🇪 Alemanha sub-19 x Noruega sub-19 – 12h
  • 🇬🇧 Irlanda do Norte sub-21 x Alemanha sub-21 – 13h30

📺 Todos no FIFA+ com tempo real

Futebol Nacional – Copa SC e Série B

  • 🏆 Criciúma x Caravaggio – 15h
    📺 FCF TV
  • 🇧🇷 Chapecoense x Botafogo-SP – 19h30
  • 🇧🇷 Paysandu x Remo – 19h30
  • 🇧🇷 Athletico-PR x Avaí – 21h30

📺 Transmissões: Disney+ e SportyNet

🌎 Eliminatórias da Concacaf

  • 🇨🇼 Curaçao x Trinidad e Tobago – 20h
  • 🇯🇲 Jamaica x Bermuda – 21h
  • 🇵🇦 Panamá x Suriname – 22h
  • 🇸🇻 El Salvador x Guatemala – 23h

📺 Canal GOAT transmite todos os jogos

Futebol Feminino

  • 👩‍🦰 Alajuelense (F) x Chorrillo (F) – 22h
    🏆 Copa dos Campeões da Concacaf Feminina
    📺 Disney+
