Esporte

África do Sul vence Ruanda e se classifica para a Copa do Mundo após 16 anos

Última copa da seleção sul africana aconteceu no país em 2010

África do Sul: país acaba de se classificar para a Copa do Mundo de 2026 (Wikimedia Commons/Wikimedia Commons)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Redatora

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 17h22.

Nesta terça, 14, a África do Sul se classificou para a Copa do Mundo de 2026 após vencer a Ruanda por 3 a 0. 

Com gols de Mbatha, Appollis e Makgopa, a seleção sul africana contou com uma combinação de resultados para se classificar. Além do próprio jogo, o país também precisou da vitória da Nigéria sobre Benim para garantir a vaga. 

Com 17 pontos, A Nigéria em segundo lugar no grupo, à frente do Benin (15 pontos) e atrás da África do Sul (18 pontos). 

A África do Sul é o sétimo país africano a se classificar, depois de Marrocos, Tunísia, Argélia, Egito, Gana e Cabo Verde, que se classificou pela primeira vez em sua história.

Essa será a quarta participação da África do Sul em no mundial. A última foi em 2010, quando o país sediou o evento, o primeiro no continente africano. 

