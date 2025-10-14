África do Sul vence Ruanda e se classifica para a Copa do Mundo após 16 anos

Nesta terça, 14, a África do Sul se classificou para a Copa do Mundo de 2026 após vencer a Ruanda por 3 a 0.

Com gols de Mbatha, Appollis e Makgopa, a seleção sul africana contou com uma combinação de resultados para se classificar. Além do próprio jogo, o país também precisou da vitória da Nigéria sobre Benim para garantir a vaga.

Com 17 pontos, A Nigéria em segundo lugar no grupo, à frente do Benin (15 pontos) e atrás da África do Sul (18 pontos).

A África do Sul é o sétimo país africano a se classificar, depois de Marrocos, Tunísia, Argélia, Egito, Gana e Cabo Verde, que se classificou pela primeira vez em sua história.

Essa será a quarta participação da África do Sul em no mundial. A última foi em 2010, quando o país sediou o evento, o primeiro no continente africano.