Jogos de hoje, sexta-feira, 7; onde assistir e horários

Brasileirão Série B, amistoso feminino e campeonato argentino são os destaques do futebol desta sexta-feira.

No Brasileirão Série B, a Ceará encara o Botafogo-SP no Castelão. Pelo campeonato argentino, o Newell's Old Boys encara o Central Córdoba fora de casa.

Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje; veja horário

Amistoso feminino

15h30 - Alemanha x Zâmbia - ESPN 4

Brasileirão Série B

19h - Novorizontino x Atlético-GO - SporTV e Premiere

21h30 - Ceará x Botafogo-SP - SporTV e Premiere

Campeonato Argentino

21h30 - Central Córdoba x Newell's Old Boys - Star+

Onde assistir ao vivo o jogo do Ceará x Botafogo-SP ; veja horário

O jogo Ceará x Botafogo-SP terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta sexta-feira.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta sexta-feira.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN 4

19h - Central Córdoba x Newell's Old Boys - Campeonato Argentino

SporTV

19h - Novorizontino x Atlético-GO - Brasileirão Série B

21h30 - Ceará x Botafogo-SP - Brasileirão Série B

Premiere

19h - Novorizontino x Atlético-GO - Brasileirão Série B

21h30 - Ceará x Botafogo-SP - Brasileirão Série B

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+