Jogos de hoje, sábado, 13, onde assistir ao vivo e horários

O jogo entre o São Paulo e Fortaleza e o confronto do Fluminense contra o RB Bragantino pelo Campeonato Brasileiro são os destaques do futebol deste sábado, 13.

A programação do dia também inclui as partidas do Campeonato Italiano, Campeonato Turco, Campeonato Espanhol, Campeonato Francês, Premier League, MLS, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Premier League

08h30 - Newcastle x Tottenham - ESPN e Star+

11h - Brentford x Sheffield United - Star+

11h - Burnley x Brighton - ESPN e Star+

11h - Manchester City x Luton - Star+

11h - Nottingham Forest x Wolves - ESPN e Star+

13h30 - Bournemouth x Manchester United - ESPN e Star+

Campeonato Espanhol

09h - Atlético de Madrid x Girona - ESPN e Star+

11h15 - Rayo Vallecano x Getafe - Star+

13h30 - Mallorca x Real Madrid - Star+

16h - Cadiz x Barcelona - ESPN e Star

Campeonato Espanhol 2º Divisão

16h - Levante x Amorebieta - Star+

Campeonato Italiano

10h - Lecce x Empoli - Star+

13h - Torino x Juventus - ESPN e Star+

15h45 - Bologna x Monza - Star+

Campeonato Italiano Feminino

16h - Real Betis x Celta Vigo - ESPN e Star+

Campeonato Alemão

10h30 - RB Leipzig x Wolfsburg

10h30 - Bayern de Munique x FC Köln

10h30 - Mainz 05 x Hoffenheim

10h30 - Borussia M'Gladbach x Borussia Dortmund

10h30 - VfL Bochum x Heidenheim

13h30 - Stuttgart x Eintracht Frankfurt

Campeonato Holandês

11h30 - PSV x Vitesse - Star+

Campeonato Turco

13h - Besiktas x Samsunspor - Star+

Campeonato Português

14h - Porto x Famalicão - ESPN e Star+

16h30 - Estoril x Braga - Star+

Campeonato Paulista Série A2 (Final)

15h10 - Velo Clube x Noroeste - TV Cultura, Record, Paulistão (YouTube) e Camisa 21 (YouTube)

Campeonato Francês

16h - Rennes x Toulouse - Star+

Campeonato Sergipano

16h - Confiança x Sergipe

Campeonato Paraibano (Final)

16h30 - Botafogo-PB x Sousa - TV Globo (Paraíba)

Campeonato Capixaba (Final)

17h - Rio Branco x Rio Branco-VN

Campeonato Brasileiro Série A

Copa da Liga Argentina

19h - Huracán x Atlético Tucumán - ESPN e Star+

MLS

21h30 - Sporting Kansas City x Inter Miami - AppleTV+

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo ; veja horário

O jogo São Paulo x Fortaleza terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere, às 21h.

Que horas é o jogo do Fluminense ?

O jogo Fluminense x RB Bragantino terá transmissão ao vivo na Premiere, às 21h.

Qual canal irá passar o jogo do Manchester City pela Premier League

O jogo Manchester City x Luton terá transmissão ao vivo no Star+, às 11h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

16h30 - Botafogo-PB x Sousa - Campeonato Paraíbano (TV Globo Paraíba)

SBT

Nenhum jogo vai passar na Globo neste sábado, 13.

Record

15h10 - Velo Clube x Noroeste - Campeonato Paulista Série A2

Band

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado, 13.

TV Cultura

15h10 - Velo Clube x Noroeste - Campeonato Paulista Série A2

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

08h30 - Newcastle x Tottenham - Premier League

11h - Burnley x Brighton - Premier League

11h - Nottingham Forest x Wolves - Premier League

13h30 - Bournemouth x Manchester United - Premier League

09h - Atlético de Madrid x Girona - Campeonato Espanhol

16h - Cadiz x Barcelona - Campeonato Espanhol

13h - Torino x Juventus - Campeonato Italiano

16h - Real Betis x Celta Vigo - Campeonato Italiano Feminino

14h - Porto x Famalicão - Campeonato Português

19h - Huracán x Atlético Tucumán - Copa da Liga Argentina

Sportv

21h - São Paulo x Fortaleza - Campeonato Brasileiro Série A

Premiere

18h30 - Internacional x Bahia - Campeonato Brasileiro Série A

18h30 - Criciúma x Juventude - Campeonato Brasileiro Série A

21h - Fluminense x RB Bragantino - Campeonato Brasileiro Série A

21h - São Paulo x Fortaleza - Campeonato Brasileiro Série A

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

08h30 - Newcastle x Tottenham - Premier League

11h - Brentford x Sheffield United - Premier League

11h - Burnley x Brighton - Premier League

11h - Manchester City x Luton - Premier League

11h - Nottingham Forest x Wolves - Premier League

13h30 - Bournemouth x Manchester United - Premier League

09h - Atlético de Madrid x Girona - Campeonato Espanhol

11h15 - Rayo Vallecano x Getafe - Campeonato Espanhol

13h30 - Mallorca x Real Madrid - Campeonato Espanhol

16h - Cadiz x Barcelona - Campeonato Espanhol

16h - Levante x Amorebieta - Campeonato Espanhol 2º Divisão

10h - Lecce x Empoli - Campeonato Italiano

13h - Torino x Juventus - Campeonato Italiano

15h45 - Bologna x Monza - Campeonato Italiano

16h - Real Betis x Celta Vigo - Campeonato Italiano Feminino

11h30 - PSV x Vitesse - Campeonato Holandês

13h - Besiktas x Samsunspor - Campeonato Turco

14h - Porto x Famalicão - Campeonato Português

16h30 - Estoril x Braga - Campeonato Português

16h - Rennes x Toulouse - Campeonato Francês

19h - Huracán x Atlético Tucumán - Copa da Liga Argentina

Globoplay

21h - São Paulo x Fortaleza - Campeonato Brasileiro Série A

Paulistão (Youtube)

15h10 - Velo Clube x Noroeste - Campeonato Paulista Série A2 (Final)

Camisa 21 (Youtube)