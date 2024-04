Bournemouth x Manchester United: onde assistir, horário e escalações pela Premier League

O Bournemouth e o Manchester United se enfrentam neste sábado, 13, às 13h30, no Old Trafford, na Inglaterra. A partida é válida pela 33º rodada da Premier League e terá transmissão da ESPN e Star+.

Na tabela da Premier League, o Bournemouth se encontra confortavelmente em 12º lugar, acumulando 41 pontos. Os Cherries não enfrentam ameaças de rebaixamento e estão focados em encerrar a temporada de maneira tranquila, sem grandes percalços nos últimos confrontos da liga.

Para o jogo deste sábado, a equipe liderada por Andoni Iraola enfrenta uma possível ausência de Mepham, cuja participação está em dúvida devido a problemas físicos. O restante do time estará disponível para o treinador, aguardando apenas a confirmação sobre a condição de Mepham.

O término da temporada do Manchester United provavelmente será marcado por certo desânimo, mas também por uma esperança renovada. Isso se deve a uma regra da UEFA para a nova Champions League, que garantirá aos ingleses uma vaga adicional devido ao alto coeficiente do Campeonato Inglês no ranking da entidade. No entanto, além de seu próprio desempenho, o clube precisará torcer por outros resultados para garantir essa vaga extra.

Enquanto isso, os Red Devils enfrentam um grande número de lesões, um obstáculo que o técnico Erik ten Hag está tentando contornar nesta fase crucial da temporada. Para o confronto contra o Bournemouth, o treinador terá que considerar ajustes na defesa, pois este setor foi particularmente afetado pelas ausências de Evans, Lindelof, Varane e Lisandro Martínez.

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester United x Bournemouth hoje pela Premier League?

O jogo deste sábado, às 13h30, entre Manchester United x Bournemouth terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo do Manchester United x Bournemouth hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Provável escalação do Manchester United

Onana; Dalot, Kambwala, Maguire, Wan-Bissaka; Casemiro, Mainoo; Antony, Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund.

Provável escalação do Bournemouth

Neto; Smith, Zabarnyi, Senesi, Kelly; Christie, Cook; Semenyo, Scott, Kluivert; Solanke.