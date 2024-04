Fluminense x Colo Colo: onde assistir, horário e escalações pela Copa Libertadores

O Fluminense e o Colo Colo se enfrentam nesta terça-feira, 9, às 21h, no estádio do Maracanã. A partida é válida pela Copa Libertadores e terá transmissão do Paramount+.

Com o benefício do mando de campo, o Fluminense promete assumir o controle do jogo desde o início e, com isso, tem boas chances de construir um resultado favorável já na primeira etapa. Portanto, uma aposta sólida para o intervalo é que o Fluzão consiga marcar pelo menos um gol no primeiro tempo.

Considerando que se trata de um embate entre grandes equipes, favoritas às vagas, é provável que o confronto seja repleto de gols. Apesar de as equipes não terem apresentado jogos tão prolíficos em gols em suas estreias, a tendência é que isso mude quando se enfrentarem diretamente. Portanto, outra aposta recomendada é que ambas as equipes marquem.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense x Colo Colo hoje pela Copa Libertadores?

O jogo desta terça-feira, às 21hh, entre Fluminense x Colo Colo terá transmissão ao vivo no Paramount+.

Como assistir online o jogo do Fluminense x Colo Colo hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Paramount+.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Fluminense hoje

O jogo desta terça-feira, às 21h , entre Fluminense x Colo Colo terá transmissão ao vivo no Paramount+.

Como assistir o jogo do Fluminense online hoje?

A partida será transmitida pelo Paramount+.

Provável escalação do Fluminense

Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Fausto Vera (Breno Bidon) e Rodrigo Garro; Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul (Romero). Treinador: António Oliveira

Provável escalação do Colo Colo