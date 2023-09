Flamengo x São Paulo: onde assistir, escalações e horários da final da Copa do Brasil

O Flamengo recebe o São Paulo neste domingo, 17, às 16h00, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é válida pela final da Copa do Brasil.

Se enfrentando na competição pela terceira vez em três anos, Flamengo e São Paulo entram em campo em momentos distintos na história. O São Paulo, que nunca venceu a competição, busca o título inédito, enquanto o Flamengo mira a segunda conquista consecutiva.

Esta será a quinta vez na história em que os dois clubes farão uma final direta. As outras ocorreram em 1993, 1996 (duas vezes), 1997 e 2001. O Flamengo saiu vencedor em três oportunidades, já o Tricolor Paulista, em duas.

Os clubes já se enfrentaram em duas edições da Copa do Brasil. Em 2020 nas oitavas de final e em 2022 na semifinal. O time carioca avançou em 2022, e o São Paulo em 2020.

Veja como foi o caminho de Flamengo e São Paulo até a final

Ambos os times começaram na competição na terceira fase. Para chegar na final, o Flamengo eliminou o Maringá-PR na terceira fase, o rival Fluminense nas oitavas, o Athletico-PR nas quartas e o Grêmio na semifinal.

Já o São Paulo despachou o Ituano na terceira fase, o Sport nas oitavas, os rivais Palmeiras e Corinthians nas quartas e semi, respectivamente. Com as vitórias até a final, os times já acumularam R$ 18,7 milhões em premiações.