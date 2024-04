Real Madrid x Mallorca: onde assistir, horário e escalações pela La Liga

O Real Madrid e o Mallorca se enfrentam neste sábado, 13, às 13h30, Estádio de Son Moix, em Palma. A partida é válida pela 31º rodada da La Liga e terá transmissão do Star+.

O Real encara este duelo com o objetivo de se aproximar ainda mais do título nacional. Líder do torneio, o Madrid pode abrir uma vantagem de até 11 pontos sobre o vice-líder em caso de vitória e tropeço do Barcelona.

A principal preocupação do técnico Carlo Ancelotti está na escalação da equipe. Devido aos compromissos na UEFA Champions League, o treinador pode optar por fazer algumas alterações na formação titular. Apesar das possíveis mudanças no elenco, o atacante Vini Junior está confirmado na equipe, buscando contribuir para a vitória fora de casa.

O Mallorca atravessou uma semana difícil. Após a derrota na final da Copa do Rei, a equipe liderada por Javier Aguirre está determinada a afastar a má fase diante do líder do campeonato.

Com o principal objetivo de garantir sua permanência na primeira divisão, o time precisa somar pontos. Um novo revés poderia aproximar ainda mais a zona de rebaixamento, e por isso, Aguirre e seus jogadores estão determinados a não cometer erros.

Onde assistir ao vivo o jogo do Real Madrid x Mallorca hoje pela La Liga?

O jogo deste sábado, às 13h30, entre Real Madrid x Mallorca terá transmissão ao vivo no Star+.

Como assistir online o jogo do Real Madrid x Mallorca hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provável escalação do Real Madrid

Lunin; Lucas Vazquez, Rudiger, Nacho e Mendy; Tchouméni, Valverde, Modric e Bellingham; Brahim e Vini Junior.

Técnico: Carlo Ancelotti.

Provável escalação do Mallorca

Rajkovic; Maffeo, Gio González, Raillo, Nastasic e Lato; Morlanes, Samu Costa, A. Sánchez e D. Rodríguez; Muriqi.