São Paulo x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Brasileiro

O São Paulo e o Fortaleza se enfrentam neste sábado, 13, às 21h, no Estádio do MorumBIS, na capital paulista. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e terá transmissão do Sportv e Premiere.

O Tricolor Paulista entra na competição após uma eliminação no Paulistão, mas impulsionado pela primeira vitória na Libertadores. Enquanto isso, o Leão do Pici também sofreu uma derrota no Estadual, para seu maior rival, o Ceará. No entanto, o time chega com moral após uma vitória por 5 a 0 sobre o Nacional Potosí, na Sul-Americana.

Carpini enfrenta a dificuldade de não poder contar com vários jogadores para a estreia no Campeonato Brasileiro. Nikão, Patryck, Moreira, Luiz Gustavo, Lucas Moura, Rafinha, Wellington Rato e Ferreirinha estão todos no departamento médico. Além disso, há a possibilidade de o treinador poupar alguns jogadores devido ao desgaste, como o argentino Calleri, que retornou recentemente de uma lesão, e James Rodriguez, que jogou os 90 minutos contra o Cobresal, na Libertadores. Portanto, ainda não está definido se o Tricolor manterá a formação com três zagueiros ou voltará à escalação original.

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo x Fortaleza hoje pelo Campeonato Brasileiro

O jogo deste sábado, às 21h, entre São Paulo x Fortaleza terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo do São Paulo x Fortaleza hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

Provável escalação do São Paulo

Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Diego Costa (Ferraresi) e Welington; Pablo Maia, Alisson, Erick, Luciano e Michel Araújo; André Silva.

Técnico: Thiago Carpini.

Provável escalação do Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Pochettino e Hércules; Pikachu, Lucero e Moisés.