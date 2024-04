Manchester City x Luton: onde assistir, horário e escalações pela Premier League

O Manchester City e o Luton se enfrentam neste sábado, 13, às 11h, no Etihad Stadium, na Inglaterra. A partida é válida pela 33º rodada da Premier League e terá transmissão do Star+.

O Manchester City mantém-se firmemente na disputa por outro título nacional, ocupando atualmente a terceira posição na tabela, com 70 pontos. Está apenas um ponto atrás do Arsenal e do Liverpool, o que significa que uma vitória pode colocá-lo na liderança.

Enquanto isso, o Luton Town está travando uma batalha contra o rebaixamento, encontrando-se atualmente na 18ª posição, apenas acima da zona de rebaixamento, com 25 pontos. O Nottingham Forest está logo à frente, também com 25 pontos, tornando a luta pela permanência na liga ainda mais acirrada.

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester City x Luton hoje pela Premier League?

O jogo deste sábado, às 11h, entre Manchester City x Luton terá transmissão ao vivo no Star+.

Como assistir online o jogo do Manchester City x Luton hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Provável escalação do Manchester City

Ortega; Akanji, Rúben Dias, Gvardiol; Lewis, Kovacic; Doku, De Bruyne, Matheus Nunes, Grealish; Haaland.

Técnico: Pep Guardiola.

Provável escalação do Luton

Kaminski; Hashioka, Mengi, Burke; Onyedinma, Barkley, Clark, Doughty; Townsend, Chong; Morris.