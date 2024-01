Jogos de hoje, quinta-feira, 18; onde assistir e horários

Primeira rodada do Campeonato Carioca, Copa do Rei e demais competições estaduais e internacionais são os destaques desta quinta-feira.

Pelo Carioca, o Fluminense estreia diante do Volta Redonda. O Tricolor, que vem de derrota na final do Mundial em dezembro, quer apagar o desempenho na competição e iniciar bem a temporada.

Também estreando no Carioca, o Vasco enfrenta o Boa Vista às 19h30 no São Januário. O Cruz Maltino busca um ano mais tranquilo, após quase queda no Brasileirão no ano passado.

Na Europa, grandes jogos movimentam o dia de futebol. Na Espanha, Real Madrid e Atlético de Madrid entram em campo, buscando uma vaga nas quartas de final. Essa é a segunda vez que as equipes se enfrentam no intervalo de duas semanas.

Destaque também para as seleções da Costa do Marfim e do Egito, que entram em campo pela Copa Africana de Nações.

Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje; veja horários

Campeonato Carioca

Copa do Rei

15h30 - Unionistas de Salamanca x Barcelona - ESPN e Star+

17h30 - Atletico de Madrid x Real Madrid - Star+

Copa da Ásia

08h30 - Síria x Austrália - Star+

Copa Africana de Nações

14h - Costa do Marfim x Nigéria - Esportes na Band (Youtube)

17h - Egito x Gana - Esportes na Band (Youtube)

Campeonato Paranaense

20h - Coritiba x PSTC - NSports

Campeonato Português

15h45 - Famalicão x Braga - Star+

Supercopa da Itália

16h - Napoli x Fiorentina - ESPN 4 e Star+

Campeonato Português

17h45 - Vizela x Sporting - ESPN 2 e Star+

Campeonato Pernambucano

19h - Afogados x Náutico - Canal GOAT (Youtube)

Onde assistir Real Madrid e Atlético de Madrid hoje?

O jogo Atletico de Madrid e Real Madrid terá transmissão exclusiva no Star+

Que horas é jogo do Vasco hoje?

O jogo Vasco e Boavista, às 19h30, terá transmissão exclusiva no CazéTV (Youtube).

Onde irá passar o jogo do Fluminense hoje?

O jogo Volta Redonda e Fluminense terá transmissão exclusiva no Canal GOAT (Youtube).

Em que canal irá transmitir o jogo do Barcelona hoje?

O jogo Unionistas de Salamanca e Barcelona terá transmissão na ESPN e Star+

Quais jogos de hoje vão passar ao vivo na TV?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta-feira.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quinta-feira.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

15h30 - Unionistas de Salamanca x Barcelona - Copa do Rei

ESPN 2

17h45 - Vizela x Sporting - Campeonato Português

ESPN 4

16h - Napoli x Fiorentina - Supercopa da Itália

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

15h30 - Unionistas de Salamanca x Barcelona - Copa do Rei

17h30 - Atletico de Madrid x Real Madrid - Copa do Rei

- Copa do Rei 08h30 - Síria x Austrália - Copa da Ásia de Nações

15h45 - Famalicão x Braga - Campeonato português

16h - Napoli x Fiorentina - Supercopa da Itália

17h45 - Vizela x Sporting - Campeonato português

YouTube

Cazé TV

19h30 - Vasco x Boavista (Carioca) - CazéTV

Canal GOAT

21h30 - Volta Redonda x Fluminense (Carioca) - Canal GOAT

Esportes na Band