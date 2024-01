Brasileirão: com 111 contratações, equipes da Série A já investiram R$ 600 milhões; veja ranking

O mercado da bola em 2024 está a todo vapor. Marcado por diversas contratações, o início de ano do futebol brasileiro é o período que as equipes se reforçam para temporada, em busca de elencos mais robustos para as competições que irão disputar.

Segundo informações divulgas pelo Ge nesta quarta-feira, 17, as 20 equipes da Série A já efeturam 111 contratações e investiram mais de R$ 600 milhões. Esse alto valor foi impulsionado por Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Bahia, os quatro que mais gastaram.

Sob novo comando na presidência, o Corinthians foi a equipe que mais investiu nesse início de ano. A equipe paulista já gastou 122 milhões de reais, na contratação de seis reforços. Rodrigo Garro, Raniele, Félix Torres e Gustavo Henrique, estão entre as principais.

Em segundo lugar aparece o Flamengo, com R$ 79 milhões, apenas em uma contratação. O Rubro Negro efetuou a maior aquisição até o momento, o meia De la Cruz, por uma bagatela de US$ 16 milhões de dólares (cerca de R$ 79 milhões).

Completando o pódio, aparece o Palmeiras, com R$ 77,5 milhões. O atual bi-campeão brasileiro efetuou três contratações: Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues e Caio Paulista.

O São Paulo aparece em quarto com R$ 50 milhões investidos. O Tricolor se reforçou com a aquisição de quatro jogadores. Ferreirinha, a maior até aqui, foi a contratação mais recente.

O Bahia, com reforço do Grupo City, também está bem ativo na janela de transferências. O Tricolor baiano efetuou a contratação de três jogadores até o momento, que são o zagueiro David Duarte, o volante Jean Lucas e maior até agora, Everton Ribeiro, multicampeão pelo Flamengo.

Ranking dos times que mais investiram na Série A do Brasileirão 2024

Corinthians - R$ 122 milhões Flamengo R$ 79 milhões Palmeiras R$ 77,5 milhões São Paulo - R$ 50,2 milhões Bahia - 48,5 milhões Internacional - R$ 40 milhões Vasco - R$ 39,7 milhões Fortaleza -R$ 33,7 milhões Botafogo - R$ 32,4 milhões Atlético-MG - R$ 1 27 milhões Athletico-PR - R$ 14,4 milhões Cuiabá - R$14,2 milhões Grêmio - R$12,8 milhões Cruzeiro - R$ 9,9 milhões Bragantino - R$ 5,3 - milhões Fluminense - R$ 4 milhões Atlético-GO - R$ 3,5 milhões Juventude - R$ 900 mil Criciúma - R$ 500 mil

Confira a lista completa das contratações para a temporada 2024:

Athletico-PR

Mateo Gamarra (Paraguaio) - ZAG

Romeo Benítez (Paraguaio) - MEI

Léo Godoy (Argentino) - LAT

Petterson - ATA

Atlético-GO

Alix Vinícius - ZAG

Mateo Zuleta - MEI

Thayllon - ATA

Vagner Love - ATA

Pedro Henrique - ZAG

Julián Palacios - MEI

Alejo Cruz - MEI

Guilherme Romão - LAT

Adriano Martins - ZAG

Emerson Júnior - GOL

Pedro Rangel - GOL

Maguinho - LAT

Atlético-MG

Gustavo Scarpa - MEI

Bahia

Caio Alexandre - LAT

Jean Lucas - VOL

- VOL Everton Ribeiro - MEI

Botafogo

John Victor - GOL

Jeffinho - ATA

Lucas Halter - ZAG

Alexander Barboza - ZAG

Savarino - ATA

Wilson Manafá - LAT

Bragantino

Marcos Paulo - LAT

Nathan Mendes - LAT

Douglas Mendes - ZAG

Corinthians

Hugo - LAT

Raniele - VOL

Félix Torres - ZAG

Rodrigo Garro (argentino) - MEI

Gustavo Henrique - ZAG

Diego Palacios (Equatoriano) - LAT

Criciúma

Baltasar Barcia (Uruguaio) - MEI

Yerson Candelo (Colombiano) - LAT

Renato Kayzer - ATA

Trauco (Peruano) - LAT

Higor Meritão (Brasileiro) - VOL

Cruzeiro

Zé Ivaldo - ZAG

Rafa Silva - ATA

Gabriel Verón - ATA

Léo Aragão - GOL

Lucas Romero (Argentino) - VOL

Juan Dinenno (Argentino) - ATA

Cuiabá

Gabriel ZAG

Railan LAT

Mateus Pasinato GOL

Luciano Giménez (Argentino) ATA

Max - ATA

Bruno Alves - ZAG

Lucas Fernandes - MEI

Guilherme Madruga - VOL

- VOL André - ATA

Eiel - ATA

Flamengo

De La Cruz (Uruguaio) - MEI

Fluminense

Renato Augusto - VOL

Antônio Carlos - ZAG

Felipe Alves - GOL

Fortaleza

Moisés -ATA

Luquinhas - MEI

Santos - GOL

Grêmio

Soteldo (Venezuelano) - ATA

Dodi - VOL

Agustín Marchesín (Argentino) - GOL

Internacional

Robert Renan -ZAG

Lucas Alario (Argentino) - ATA

Ivan - GOL

Hyoran - MEI

Borré (Colombiano) - ATA

Juventude

Jean Carlos - MEI

Gabriel Taliari - ATA

Caíque Gonçalves - VOL

Renan Brasileiro - GOL

Kleiton Brasileiro - ATA

Edson Carioca - ATA

Ewerthon - LAT

Luís Oyama - VOL

Rodrigo Sam - ZAG

Rildo - ATA

Lucas Freitas - ZAG

Lucas Barbosa - ATA

João Lucas - LAT

Palmeiras

Aníbal Moreno (Argentino) VOL

Bruno Rodrigues - ATA

Caio Paulista - LAT

São Paulo

Erick - ATA

Luiz Gustavo VOL

Damián Bobadilla (Paraguaio) - VOL

Ferreirinha - ATA

Vasco

João Victor - ZAG

David - ATA

Adson - ATA

Robert Rojas - ZAG

Vitória