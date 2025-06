Jogos de hoje, domingo, 8 de junho, onde assistir ao vivo e horários

A decisão entre Portugal x Espanha pela final da Nations League é o principal destaque do futebol neste domingo, 8. Mais cedo, Alemanha e França disputam o 3º lugar da competição. O dia também traz confrontos decisivos no Campeonato Uruguaio e nas Séries B e D do Brasileirão.

Entre os destaques do futebol feminino, estão os jogos entre Bahia x Ferroviária pelo Brasileirão e a final da Concacaf Sub-20 entre Canadá e México.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Nations League

10h - Alemanha x França (3º lugar) - Sportv, ESPN e Disney+

16h - Portugal x Espanha (final) - Sportv, ESPN e Disney+

Campeonato Uruguaio

10h30 - Progreso x Miramar Misiones - Disney+

15h - Juventud x Racing-URU - Disney+

18h - Nacional-URU x Boston River - Disney+

Brasileirão Feminino

11h - Bahia x Ferroviária - Sportv 3

Amistoso Internacional

13h - Geórgia x Cabo Verde - Disney+

18h - Al Ahly x Pachuca - ESPN 2 e Disney+

Segunda Divisão Espanhola (playoff de acesso)

13h30 - Racing Santander x Mirandés - ESPN 4 e Disney+

Concacaf Feminino Sub-20 (final)

14h30 - Canadá Sub-20 x México Sub-20 - Disney+

Brasileirão Série B

16h - Goiás x Volta Redonda - Disney+

18h - Athletico-PR x Atlético-GO - Disney+

19h - Remo x Operário-PR - ESPN e Disney+

NWSL (Liga Americana Feminina)

17h - Washington Spirit x North Carolina Courage - Canal GOAT (YouTube)

MLS

20h - Portland Timbers x St. Louis - TNT, Max e Apple TV

22h - Los Angeles FC x Sporting Kansas City - Apple TV

22h - Vancouver Whitecaps x Seattle Sounders - Apple TV

Onde assistir ao vivo o jogo entre Portugal x Espanha; veja horário

O jogo Portugal x Espanha terá transmissão ao vivo na ESPN, Sportv e Disney+, às 16h.

Que horas é o jogo entre Alemanha x França?

O jogo Alemanha x França será transmitido às 10h na ESPN, Sportv e Disney+.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo neste domingo, 8.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 8.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record neste domingo, 8.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo, 8.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

10h - Alemanha x França - Nations League

16h - Portugal x Espanha - Nations League

ESPN

10h - Alemanha x França - Nations League

13h30 - Racing Santander x Mirandés - Segunda Divisão Espanhola

16h - Portugal x Espanha - Nations League

19h - Remo x Operário-PR - Brasileirão Série B

ESPN 2

18h - Al Ahly x Pachuca - Amistoso Internacional

ESPN 4

13h30 - Racing Santander x Mirandés - Segunda Divisão Espanhola

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

10h - Alemanha x França - Nations League

10h30 - Progreso x Miramar Misiones - Campeonato Uruguaio

13h - Geórgia x Cabo Verde - Amistoso Internacional

13h30 - Racing Santander x Mirandés - Segunda Divisão Espanhola

14h30 - Canadá Sub-20 x México Sub-20 - Concacaf Feminino

15h - Juventud x Racing-URU - Campeonato Uruguaio

16h - Portugal x Espanha - Nations League

16h - Goiás x Volta Redonda - Brasileirão Série B

18h - Athletico-PR x Atlético-GO - Brasileirão Série B

18h - Nacional-URU x Boston River - Campeonato Uruguaio

18h - Al Ahly x Pachuca - Amistoso Internacional

19h - Remo x Operário-PR - Brasileirão Série B

Globoplay

10h - Alemanha x França - Nations League (via Sportv)

16h - Portugal x Espanha - Nations League (via Sportv)

Canal GOAT (YouTube)

17h - Washington Spirit x North Carolina Courage - NWSL

TNT, Max e Apple TV

20h - Portland Timbers x St. Louis - MLS

Apple TV

22h - Los Angeles FC x Sporting Kansas City - MLS

22h - Vancouver Whitecaps x Seattle Sounders - MLS

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.