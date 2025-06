Portugal x Espanha: onde assistir ao vivo e horário do jogo da final da Nations League

Portugal e Espanha se enfrentam neste domingo, 8, às 16h (horário de Brasília), no Allianz Arena, em Munique, na Alemanha, pela final da UEFA Nations League. O confronto será transmitido ao vivo no Sportv, ESPN e Disney+.

A final de hoje coloca frente a frente duas potências do futebol europeu e um duelo simbólico entre gerações: de um lado, Cristiano Ronaldo, símbolo de uma era portuguesa vitoriosa; do outro, o jovem Lamine Yamal, nova promessa da Fúria Espanhola. Além do troféu, quem vencer neste domingo assume a liderança isolada de títulos da competição continental.

O histórico entre as duas seleções aponta vantagem para os espanhóis, que somam 19 vitórias em 43 jogos disputados desde 1921. Portugal venceu oito vezes, e houve 16 empates. A Espanha também lidera em gols marcados: 82 contra 47 da seleção portuguesa.

O confronto de hoje também é marcado pelo ciclo de hegemonias: a Fúria ficou 45 anos sem vencer Portugal, mas desde 2010 os lusos não sabem o que é derrotar os rivais — sua última vitória foi nas Eliminatórias da Euro, no Estádio da Luz.

Onde assistir ao vivo o jogo Portugal x Espanha hoje pela Nations League?

O jogo deste domingo, às 16h, entre Portugal e Espanha terá transmissão ao vivo no Sportv, ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo Portugal x Espanha hoje?

Você pode assistir à partida ao vivo pelo streaming Disney+ e também pelo Globoplay (assinantes do Sportv).

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.