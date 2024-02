Jogos de hoje, domingo, 4; onde assistir e horários

O domingo de futebol está repleto de clássicos no Brasil e no Mundo. Aqui o destaque é para a final da Supercopa Rei entre Palmeiras e São Paulo, além do clássico dos milhões entre Vasco e Flamengo pelo Cariocão.

No Paulistão, Corinthians enfrenta o Novorizontino buscando dar uma resposta a torcida. O Timão está na lanterna do grupo e precisa da vitória.

Ainda pelo Paulista, o Santos encara o Guarani na Vila, mirando a segunda vitória consecutiva.

Na Europa, os destaques são para o clássico na parte de cima da tabela da Premier League. Arsenal e Liverpool se enfrentam no Emirates Stadium mirando se manter nas primeiras posições.

Na Espanha o clássico madrilenho entre Real e Atlético movimenta o futebol espanhol. Os Merengues buscam se manter na liderança, enquanto o Atlético mira alcançar o Girona, vice-líder.

Copa do Nordeste e demais campeonatos estaduais também movimentam o dia de futebol.

Onde assistir ao vivo os jogos de hoje; veja horários

Supercopa Rei (Final)

16h - Palmeiras x São Paulo - TV Globo, SporTV e Premiere

Jogos do Paulistão hoje

11h - Corinthians x Novorizontino - Paulistão Play e Cazé TV (Youtube)

11h - Santo André x RB Bragantino - HBO Max, TNT, Paulistão Play e Cazé TV (YouTube)

18h - Ituano x Botafogo-SP - Paulistão Play e Cazé TV (Youtube)

18h - Santos x Guarani - Paulistão Play e Cazé TV (Youtube)

20h - Ponte Preta x São Bernardo - Paulistão Play e Cazé TV (Youtube)

Jogos do Campeonato Carioca hoje

16h - Boavista-RJ x Fluminense - Band, BandSports e Canal GOAT (Youtube)

19h - Vasco x Flamengo - Cazé TV (Youtube)

Jogos da Copa do Nordeste hoje

19h - Juazeirense-BA x Ceará - DAZN

19h - ABC x Maranhão-MA - DAZN

16h - Altos-PI x Vitória - DAZN

16h - Bahia x Sport - ESPN, Star+ e DAZN

Jogos do Campeonato Goiano hoje

16h - Goiás x Vila Nova - TV Brasil Central

Jogos do Campeonato Paranaense hoje

18h30 - Coritiba x Andraus - NSports (TV e internet) e Coxa Prime

Jogos da Premier League hoje

11h - Bournemouth x Nottingham Forest - Star+

11h - Chelsea x Wolverhampton - ESPN e Star+

11h - Manchester United x West Ham - Star+

13h30 - Arsenal x Liverpool - ESPN e Star+

Jogos do Campeonato Espanhol hoje

10h - Villarreal x Cádiz - Star+

12h15 - Osasuna x Celta Vigo - Star+

14h30 - Real Betis x Getafe - Star+

17h - Real Madrid x Atlético de Madrid - Star+

Jogos do Campeonato Italiano hoje

08h30 - Torino x Salernitana - Star+

11h - Napoli x Hellas Verona - Star+

14h - Atalanta x Lazio - Star+

16h45 - Inter de Milão x Juventus - Star+

Jogos do Campeonato Alemão hoje

11h30 - Wolfsburg x Hoffenheim - DAZN e Onefootball (internet)

13h30 - RB Leipzig x Union Berlin - Onefootball (internet)

Jogos do Campeonato Francês hoje

09h - Monaco x Le Havre - Star+

09h30 - Royal Antwerp x Club Brugge - Star+

13h05 - Brest x Nice - Star+

16h45 - Lyon x Olympique de Marseille - Star+

Jogos do Campeonato Holandês hoje

10h30 - AZ Alkmaar x Feyenoord - Star+

Campeonato Turco

13h - Besiktas x Trabzonspor - Star+

Campeonato Belga

14h30 - Anderlecht x Gent - Star+

Jogos do Campeonato Português hoje

15h - Benfica x Gil Vicente - ESPN 2 e Star+

17h30 - Braga x Moreirense - Star+

Copa da Liga

19h - River Plate x Vélez Sarsfield - Star+

Onde assistir Palmeiras x São Paulo hoje ?

O jogo Palmeiras x São Paulo terá transmissão exclusiva na TV Globo, Sportv e Premiere.

Em que lugar irá transmitir o jogo do Corinthians hoje?

O jogo Corinthians e Novorizontino pelo Paulistão terá transmissão ao vivo na Paulistão Play e Cazé TV (Youtube)

Vasco e Flamengo vai passar em que canal?

O jogo Vasco e Flamengo terá transmissão na Cazé TV.

Real Madrid e Atlético de Madrid vai passar na ESPN?

Onde assistir Arsenal e Liverpool pela Premier League?

Arsenal e Liverpool será transmitido na ESPN e Star+.

