Santos x Guarani: onde assistir, horários e escalações pelo Campeonato Paulista

O Santos e o Guarani se enfrentam neste domingo, 4, às 18h, na Vila Belmiro, no litoral paulista. A partida é válida pela 5º rodada do Campeonato Paulista.

O peixe lidera o Grupo A com nove pontos, demonstrando um excelente começo de campeonato. Recentemente, conquistou uma vitória fora de casa sobre o Água Santa por 1 x 0, após uma derrota para o Palmeiras no Clássico da Saudade por 2 x 1. Além disso, derrotou a Ponte Preta por 3 x 1 e começou a competição com uma vitória sobre o Botafogo-SP por 1 x 0.

Por outro lado, o Guarani está na 3ª posição do Grupo B, o grupo do Palmeiras, com quatro pontos, mantendo-se na disputa por uma vaga nos playoffs. No entanto, vem de uma derrota em casa para o Mirassol por 3 x 2, após vencer o Ituano por 3 x 0 como visitante. Antes desses jogos, empatou em 0 x 0 com o São Bernardo e perdeu para o Corinthians na estreia por 1 x 0.

Provável escalação do Santos

Por enquanto não há informações sobre a escalação do Santos neste jogo.

Provável escalação do Guarani

Por enquanto não há informações sobre a escalação do Guarani neste jogo.

Onde assistir ao vivo o jogo do Santos pelo Campeonato Paulista?

O jogo deste domingo, às 18h, entre Santos x Guarani terá transmissão ao vivo na Paulistão Play, Band, Bandsports e Cazé TV (Youtube).

Onde assistir online ao jogo do Santos?

O jogo terá transmissão online no Paulistão Play e Cazé TV (Youtube).