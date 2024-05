Fluminense x Colo-Colo: onde assistir, horário e escalações pela Copa Libertadores

O Fluminense e o Colo-Colo se enfrentam nesta quinta-feira, 9, às 21h, no estádio Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile. A partida é válida pela 4º rodada da Copa Libertadores e terá transmissão da ESPN e Star+.

O Flu entra em campo contra o Colo-Colo com um impulso renovado, tendo registrado um empate de 2 a 2 contra o Atlético-MG em sua última partida, demonstrando desempenho promissor, apesar da falta de vitória.

O confronto de hoje é crucial para manter a sequência invicta do tricolor e representa uma batalha direta pela liderança do grupo, já que o Fluminense ocupa a primeira posição e o time chileno está em segundo. Para o jogo, o time carioca poderá contar novamente com Keno, recuperado de lesão, mas não terá Renato Augusto e John Kennedy, este último ainda afastado por questões disciplinares.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense x Colo-Colo hoje pela Copa Libertadores?

O jogo desta quinta-feira, 21h, entre Fluminense x Colo-Colo terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+ .

Como assistir online o jogo do Fluminense x Colo-Colo hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Provável escalação do Fluminense

Fábio; Guga, Felipe Melo, Felipe Andrade (Manoel), Marcelo; Martinelli, Lima, Ganso; Arias, Marquinhos, Cano.

Provável escalação do Colo-Colo

Cortez; Opazo, Falcón, Amor (Saldivia), Wiemberg; Pavez, Gil e Palacios; Bolados (Zavala), Paiva e Pizarro.