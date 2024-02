Palmeiras x São Paulo: onde assistir, horários e escalações do jogo pela Supercopa

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo, 4, às 16h, no estádio do Mineirão, em Minas Gerais. A partida é válida pela Supercopa Rei.

A competição que reúne os campeões da Copa do Brasil (São Paulo) e Brasileirão (Palmeiras) deve ser repleta de emoções. O Palmeiras, que vem de ótima temporada no ano passado, espera repetir a dose esse ano com o título. O Verdão busca o bi-campeonato da competição.

Do outro lado, o São Paulo, também espera manter o bom momento de 2023. Sob comando do técnico Thiago Carpini, o tricolor ainda não perdeu na temporada e espera, assim como na Copa do Brasil, o primeiro título do torneio.

Escalação do Palmeiras contra o São Paulo

Weverton; Rocha, Murilo e Gómez; Mayke, Richard Rios, Zé Rafael, Veiga e Piquerez; Rony e Flaco Lopez

Escalações do São Paulo contra o Palmeiras

Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington; Alisson e Pablo Maia; Wellington Rato, Luciano e Lucas; Calleri

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Palmeiras x São Paulo pela Supercopa hoje

domingo, 4, às 16h, este, 4, às 16h, Palmeiras x São Paulo terá transmissão ao vivo na TV Globo e Sportv . O jogo dentreterá transmissão ao vivo na

Como assistir o Palmeiras x São Paulo online hoje?

A partida será transmitida pelo Premiere e pela Globo, que possui transmissão pelo GloboPlay.

Quais o próximo jogo do Palmeiras ?

08/02 - Palmeiras x Ituano - Paulistão

Quais o próximo jogo do São Paulo ?