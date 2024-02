Jogos de hoje, domingo, 25; onde assistir e horários

Rodada dos campeonatos estaduais, final da Copa da Liga Inglesa e demais competições europeias são destaques do futebol deste domingo.

Pelo Carioca, Flamengo e Fluminense entram em campo buscando a liderança. As equipes estão com a mesma pontuação e uma vitória para qualquer dos lados, garante a primeira colocação.

No Paulistão, o destaque é para o confrontos do Corinthians e Ponte Preta na Neo Química Arena, do São Paulo contra o Guarani em Campinas, além de Santos e São Bernardo no MorumBis.

Em Porto Alegre, o Gre-Nal é destaque no Campeonato Gaúcho. O Inter, com melhor aproveitamento dos clubes da Série A, encara o Grêmio no Beira Rio, mirando se manter na liderança.

Na Inglaterra, o confronto Chelsea e Liverpool pela final da Copa da Liga Inglesa (Carabao Cup) movimenta o futebol do país. Pelo Espanhol, o Real Madrid de Vini Jr, Rodrygo e Cia, enfrenta o Sevilla mirando se manter na liderança.

Onde assistir ao vivo os jogos de hoje; veja horários

Campeonato Carioca

16h - Flamengo x Fluminense - Band, BandSports e Canal GOAT

Campeonato Paulista

11h - Santos x São Bernardo - Cazé TV (Youtube) e Paulistão Play

18h - Botafogo-SP x Portuguesa - Cazé TV (Youtube) e Paulistão Play

18h - Guarani x São Paulo - Record TV e Paulistão Play

20h - Corinthians x Ponte Preta - TNT e HBO Max

Copa da Liga Inglesa

20h - Chelsea x Liverpool - ESPN e Star+

Premier League

10h30 - Wolves x Sheffield United - Star+

Campeonato Espanhol

12h15 - Real Betis x Athletic Bilbao - ESPN 2 e Star+

14h30 - Las Palmas x Osasuna - Star+

17h - Real Madrid x Sevilla - Star+

Campeonato Italiano

08h30 - Juventus x Frosinone - ESPN e Star+

11h - Cagliari x Napoli - Star+

14h - Lecce x Inter de Milão - Star+

16h45 - Milan x Atalanta - Star+

Campeonato Francês

09h - Lens x Monaco - ESPN 2 e Star+

13h05 - PSG x Rennes - Star+

16h45 - Olympique de Marselha x Montpellier - Star+

Campeonato Mineiro

11h - Pouso Alegre x Cruzeiro - Premiere

Campeonato Alemão

11h30 - Eintracht Frankfurt x Wolfsburg - Onefootball (internet)

13h30 - Borussia Dortmund x Hoffenheim - Onefootball (internet) e Canal GOAT

15h30 - Augsburg x Freiburg - Onefootball (internet)

Campeonato Paranaense

16h - Athletico-PR x São-Joseense - NSports e Rede Furacão

16h - Cascavel x Coritiba - NSports e TV Coxa Prime

Campeonato Gaúcho

18h - Internacional x Grêmio - Premiere

Campeonato Português

15h - Gil Vicente x Porto - Star+

15h - Benfica x Portimonense - Star+

17h30 - Rio Ave x Sporting - Star+

Campeonato Holandês

10h30 - Almere City x Feyenoord - Star+

12h45 - AZ Alkmaar x Ajax - Star+

Copa Ouro Feminina

00h15 - Colômbia (F) x Brasil (F) - Star+

Campeonato Escocês

09h - Motherwell x Celtic - Star+

Campeonato Belga

09h30 - Club Brugge x Anderlecht - Star+

12h - Gent x Royal Antwerp - Star+

Campeonato Turco

10h - Trabzonspor x Adana Demirspor - Star+

13h - Istanbulspor AS x Besiktas - Star+

Campeonato Saudita

14h - Al-Shabab x Al-Nassr - Canal GOAT e Esporte na Band (Youtube)

Campeonato Baiano

16h - Juazeirense-BA x Bahia - TVE Bahia

18h30 - Vitória x Alagoinhas - TVE Bahia

Copa da Liga Argentina

17h - River Plate x Boca Juniors - ESPN e Star+

Major League Soccer

22h30 - Los Angeles Galaxy x Inter Miami - Apple TV+

Onde assistir Fluminense x Flamengo hoje pelo Carioca ?

O jogo Flamengo e Fluminense terá transmissão da Band, Bandsports e Canal GOAT.

Onde irá transmitir o jogo do Corinthians hoje pelo Paulistão ?

O jogo do Corinthians hoje terá transmissão da TNT e HBO Max.

Em que lugar irá transmitir o jogo do São Paulo hoje?

O jogo do São Paulo hoje terá transmissão da Record TV e Paulistão Play

Onde assistir e que horas é Internacional e Grêmio hoje?

O jogo Internacional x Grêmio terá transmissão do Premiere

Jogo do Real Madrid hoje vai passar na ESPN?

O jogo do Real Madrid hoje terá transmissão do Star+.

Chelsea x Liverpool vai passar na ESPN?

Sim, Chelsea e Liverpool terá transmissão da ESPN e Star+

