Corinthians x Ponte Preta: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Paulistão

Corinthians e Ponte Preta se enfrentam neste domingo, 25, às 20h, no estádio Neo Quimica Arena, em São Paulo.A partida é pela décima rodada do Campeonato Paulista e terá transmissão ao vivo da TNT e HBO Max .

Após vencer o Cianorte no meio de semana pela Copa do Brasil, o Timão retorma as atenções ao Paulista. Na última posição do Grupo C com 10 pontos, a equipe precisa vencer para sonhar com a vaga para as Quartas de Final.

Do outro lado, a Ponte Preta, também quer vencer para se aproximar da classificação. A Macaca é a terceira colocada do Grupo B, com um ponto a menos que a vice-líder, Água Santa.

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians hoje pelo Campeonato Paulista?

, às 20h entre Corinthians e Ponte Preta terá transmissão ao vivo da TNT e HBO Max. O jogo deste domingo entreterá transmissão ao vivo da

Como assistir online o jogo do Corinthians hoje?

Você pode assistir a partida online pela plataforma de streaming HBO Max.

Provável escalação da Corinthians

Carlos Miguel; Matheus França, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo (Caetano); Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Wesley, Pedro Henrique e Romero .

Provável escalação do Ponte Preta

Pedro Rocha; Luís Haquin, Castro e Nilson Júnior (Mateus Silva); Igor Inocêncio, Ramon Carvalho, Léo Naldi, Elvis e Gabriel Risso; Iago Dias e Jeh