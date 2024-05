Brasil pode não ter nenhuma seleção de basquete nos Jogos Olímpicos de Paris-2024

A seleção brasileira feminina de basquete 3x3 acabou superada na fase de semifinal do Pré-Olímpico da modalidade e não disputará os Jogos Olímpicos de Paris-2024. Em partida decidida apenas em uma posse de bola, o Brasil perdeu o confronto para a Austrália por 18 a 16, neste domingo, em Utsunomiya, no Japão.

A equipe feminina do Brasil foi formada por Clarissa dos Santos, Luana Souza, Thayná Silva e Vitória Marcelino.

Agora, o basquete 3x3 brasileiro voltará suas atenções para a disputa da AmeriCup. A competição continental acontecerá no segundo semestre do ano, em Porto Rico, e dá vaga no Mundial de 2025 da modalidade.

Já a seleção masculina de basquete 3x3 perdeu todos os jogos deste torneio (para os Países Baixos por 22 a 15; para Lituânia por 21 a 14 e contra Porto Rico por 21 a 19.

Entre as mulheres, em fevereiro, a seleção feminina de basquete convencional perdeu todos os jogos do Pré-Olímpico, disputado em Belém, e não se classificou para a Olimpíada pela segunda vez consecutiva.

Já os homens, eliminados na segunda fase da Copa do Mundo de Basquete 2023, terão uma última chance de classificação. A seleção masculina de basquete convencional disputará o difícil Pré-olímpico, entre os dias 2 a 7 de julho, no grupo sediado na Letônia.

A seleção enfrentará Camarões e Montenegro na primeira fase e, se passar, fará a semifinal contra um adversário da chave que tem Letônia, Filipinas e Geórgia.

O basquete do Brasil não teve representantes na última edição em Tóquio-2020. Na história olímpica do basquete, o país possui três bronzes no masculino e uma prata e um bronze da seleção feminina.

Após eliminar a seleção brasileira, as australianas bateram o Canadá por 19 a 16 e carimbaram sua vaga à Olimpíada de Paris. Entre os homens, a Holanda se classificou ao vencer a Lituânia pelo placar de 19 a 15.