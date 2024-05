Palmeiras x Botafogo-SP: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Brasil

O Palmeiras e o Botafogo-SP se enfrentam nesta quinta-feira, 2, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pela 3º rodada da Copa do Brasil e terá transmissão do Sportv, Globoplay e Premiere.

A partida representa estreia do Verdão na competição deste ano. Em uma extensa sequência de jogos que abrange tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Libertadores, o técnico Abel Ferreira planeja fazer rotação no elenco.

Com essa tática, alguns jogadores, como Rony e Luis Guilherme, podem receber uma chance de começar como titulares na equipe.

O time vem de um empate sem gols contra o São Paulo, em partida realizada no Morumbi nesta segunda-feira, 29. O Palmeiras pode contar com o retorno de Zé Rafael, que participou integralmente dos treinos com o restante do elenco. Entretanto, terá as ausências dos atacantes Bruno Rodrigues e Dudu.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras x Botafogo-SP hoje pela Copa do Brasil?

O jogo desta quinta-feira, 21h30, entre Palmeiras x Botafogo-SP terá transmissão ao vivo no Sportv, Globoplay e Premiere .

Como assistir online o jogo do Palmeiras x Botafogo-SP hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

Provável escalação do Palmeiras

Weverton, Mayke, Luan, Murilo e Vanderlan; Anibal Moreno, Richard Rios e Luis Guilherme; Rony, Flaco López e Lázaro.

Técnico: Abel Ferreira.

Provável escalação do Botafogo-SP

Michael; Matheus Costa, Lucas Dias e Bernardo Schappo; Emerson Negueba, Matheus Barbosa, Gustavo Bochecha, Patrick Brey e Jean Victor; Alex Sandro e Leandro Pereira.