Corinthians x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Brasileiro

O Corinthians e o Fortaleza se enfrentam neste sábado, 4, às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela 5º rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão do Premiere.

O Corinthians conseguiu respirar dentro de campo, registrando duas vitórias consecutivas. Primeiro, uma vitória sólida por 3 a 0 contra o Fluminense em Itaquera, seguida por uma virada emocionante contra o América-RN por 2 a 1, na primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil, realizada em Natal. Esses resultados impulsionaram o Timão para a 15ª posição na tabela, acumulando quatro pontos.

Entretanto, fora das quatro linhas, o ambiente está agitado. Recentemente, o clube oficializou a saída de Rubens Gomes, conhecido como Rubão, da diretoria de futebol. Essa movimentação pode ter ramificações na gestão de Augusto Melo.

Por outro lado, o Fortaleza empatou com o Red Bull Bragantino na última rodada do Brasileirão, terminando a partida em 1 a 1. O Leão do Pici está um ponto à frente do Timão, ocupando o 11º lugar na tabela.

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians x Fortaleza hoje pelo Campeonato Brasileiro?

O jogo deste sábado, 16h, entre Corinthians x Fortaleza terá transmissão ao vivo no Premiere .

Como assistir online o jogo do Corinthians x Fortaleza hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere.

Provável escalação do Corinthians

Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Gustavo Mosquito.

Provável escalação do Fortaleza

João Ricardo; Dudu, Titi, Brítez e Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Hércules e Kervin Andrade; Marinho, Lucero e Moisés.