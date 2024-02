Chelsea x Liverpool: onde assistir, horário e escalações da final da Copa da Liga Inglesa

Chelsea e Liverpool se enfrentam neste domingo, 25, ao 12h, no estádio Wembley, em Londres, na Inglaterra.A partida é pela final da Copa da Liga Inglesa e terá transmissão ao vivo da ESPN e Star+.

Se enfretando pela terceira vez em finais nos últimos três anos, Chelsea e Liverpool são rivais históricos na Inglaterra. Os Blues, que vive altos e baixos na temporada, espera vencer o título para ganhar uma sobrevida no ano.

Do outro lado, o Liverpool de Jurgen Klopp, venceu as três finais que disputou contra a equipe londrina e chega confiante. A equipe é a líder da Premier League e vive bom momento na temporada.

No histórico entre as equipes, a vantagem é dos Reds. Em 165 jogos entre eles, o Liverpool venceu 81 vezes, contra 65 do Chelsea. O maior confronto entre as equipes no século foi na semifinal da Champions League em 2008, onde os Blues saíram vencedores no confronto.

Onde assistir ao vivo Chelsea x Liverpool hoje pela final da Copa da Liga Inglesa?

, ao 12h entre Chelsea e Liverpool terá transmissão ao vivo da ESPN e Star+ . O jogo deste domingo entreterá transmissão ao vivo da

Como assistir online o jogo do Liverpool hoje?

Você pode assistir a partida online pela plataforma de streaming Star+.

Provável escalação da Chelsea

Petrovic; Gusto, Disasi, Colwill e Chilwell; Caicedo e Enzo Fernández; Palmer, Gallagher e Sterling (Nkunku); Jackson .

Provável escalação do Liverpool

Kelleher; Gomez, Konaté, Van Dijk e Robertson; Mac Allister, Endo e Gravenberch; Salah, Gakpo e Luis Díaz