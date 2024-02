Real Madrid x Sevilla: onde assistir, horário e escalações da La Liga

Real Madrid e Sevilla se enfrentam neste domingo, 25, às 17h, no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha.A partida é pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol e terá transmissão exclusiva do Star+.

Na liderança isolada do Espanhol, o Real Madrid espera retomar as vitórias após a rodada passada. Os Merengues empataram com Rayo Vallecano por 1 a 1.

Do outro lado, o Sevilla, precisa vencer para se afastar cada vez mais da parte de baixo da tabela. A equipe está na 15ª colocação, seis pontos acima da zona.

Onde assistir ao vivo o jogo do Real Madrid hoje pelo Campeonato Espanhol?

, às 17h entre Real Madrid e Sevilla terá transmissão ao vivo do Star+ . O jogo deste domingo entreterá transmissão ao vivo do

Como assistir online o jogo do Real Madrid hoje?

Você pode assistir a partida online pela plataforma de streaming Star+.

Provável escalação da Real Madrid

Lunin; Carvajal, Tchouaméni, Fernández e Garcia; Kroos, Camavinga e Valverde; Díaz, Rodrygo e Vinícius Júnior.