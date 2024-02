Fluminense x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Carioca

Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo, 25, às 16h, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro.A partida é pela décima rodada do Campeonato Carioca e terá transmissão ao vivo da TV Bandeirantes, Bandsports e Canal GOAT .

Em clássico na parte de cima da tabela, Flamengo e Fluminense entram em campo buscando a liderança do Carioca. As equipes estão com a mesma pontuação e uma vitória para qualquer dos lados, garante a primeira colocação.

O Rubro Negro, que vem de quatro vitórias consecutivas, busca se manter na liderança. Já o Fluminense, que perdeu para a LDU no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, agora retoma as atenções ao Carioca e espera vencer o rival.

Onde assistir ao vivo Fluminense x Flamengo hoje pelo Campeonato Carioca?

Como assistir online o jogo do Flamengo hoje?

Você pode assistir a partida online do Canal GOAT pelo YouTube.

Provável escalação da Fluminense

Fábio; Guga, Thiago Santos, Felipe Melo, Marcelo; Martinelli, André e Ganso, Renato Augusto, Arias e Cano .

Provável escalação do Flamengo

Rossi; Varela, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; De la Cruz, Igor Jesus, Arrascaeta e Cebolinha; Pedro