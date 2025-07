Jogos de hoje, 8 de julho, onde assistir ao vivo e horários

E chegaram as semifinais do Mundial de Clubes da Fifa! O Fluminense, único representante brasileiro vivo na competição, vai encarar o Chelsea às 16h para selar sua classificação para a grande decisão. O jogo promete muitas emoções. Será que o Flu vai continuar com seu futebol sólido? E o Chelsea? Vai eliminar outro brasileiro, já que deixou o Palmeiras pelo caminho nas quartas de final?

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa Cosafa Sub-20

7h - Maláui sub-20 (F) x Zimbábue sub-20 (F) - FIFA+

7h - Namíbia sub-20 (F) x Botsuana sub-20 (F) - FIFA+

10h - Angola sub-20 x Zimbábue sub-20 - FIFA+

10h - Namíbia sub-20 x Maláui sub-20 - FIFA+

Eurocopa Feminina

13h - Alemanha (F) x Dinamarca (F) - CazéTV

16h - Polônia (F) x Suécia (F) - CazéTV

Conference League

13h - St. Joseph's x Cliftonville - OneFootball

Brasileirão Sub-20

15h - Santos sub-20 x RB Bragantino sub-20 - Santos TV (YouTube)

Mundial de Clubes (Semifinais)

16h - Fluminense x Chelsea - DAZN, Globo, Sportv e CazéTV

Copa Paulista

19h - Inter de Limeira x Comercial - Ulisses TV (YouTube)

Copa Espírito Santo

19h - Serra x Porto Vitória - TVE Espírito Santo (YouTube)

Brasileirão Série B

19h30 - Goiás x Criciúma - Nosso Futebol e Disney+

Recopa Gaúcha

19h30 - Grêmio x São José - Sportv e Premiere

Brasileirão Sub-20

21h - Cruzeiro sub-20 x Fluminense sub-20 - Sportv

Copa do Nordeste (Quartas de Final)

21h30 - Vitória x Confiança - Premiere

Onde assistir ao vivo os jogos do dia; veja horários

FIFA+

7h - Maláui sub-20 (F) x Zimbábue sub-20 (F) - Copa Cosafa Feminina Sub-20

7h - Namíbia sub-20 (F) x Botsuana sub-20 (F) - Copa Cosafa Feminina Sub-20

10h - Angola sub-20 x Zimbábue sub-20 - Copa Cosafa Sub-20

10h - Namíbia sub-20 x Maláui sub-20 - Copa Cosafa Sub-20

CazéTV

13h - Alemanha (F) x Dinamarca (F) - Eurocopa Feminina

16h - Polônia (F) x Suécia (F) - Eurocopa Feminina

16h - Fluminense x Chelsea - Mundial de Clubes (Semifinais)

OneFootball

13h - St. Joseph's x Cliftonville - Conference League

Santos TV (YouTube)

15h - Santos sub-20 x RB Bragantino sub-20 - Brasileirão Sub-20

DAZN, Globo, Sportv e CazéTV

16h - Fluminense x Chelsea - Mundial de Clubes (Semifinais)

Ulisses TV (YouTube)

19h - Inter de Limeira x Comercial - Copa Paulista

TVE Espírito Santo (YouTube)

19h - Serra x Porto Vitória - Copa Espírito Santo

Nosso Futebol e Disney+

19h30 - Goiás x Criciúma - Brasileirão Série B

Sportv e Premiere

19h30 - Grêmio x São José - Recopa Gaúcha

Sportv

21h - Cruzeiro sub-20 x Fluminense sub-20 - Brasileirão Sub-20

Premiere

21h30 - Vitória x Confiança - Copa do Nordeste (Quartas de Final)

Quais jogos vão passar ao vivo na TV aberta?

Globo

16h - Fluminense x Chelsea - Mundial de Clubes (Semifinais)

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 7.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record neste domingo, 7.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo, 7.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

16h - Fluminense x Chelsea - Mundial de Clubes (Semifinais)

19h30 - Grêmio x São José - Recopa Gaúcha

21h - Cruzeiro sub-20 x Fluminense sub-20 - Brasileirão Sub-20

Premiere

19h30 - Grêmio x São José - Recopa Gaúcha

21h30 - Vitória x Confiança - Copa do Nordeste (Quartas de Final)

Disney+

19h30 - Goiás x Criciúma - Brasileirão Série B

CazéTV

13h - Alemanha (F) x Dinamarca (F) - Eurocopa Feminina

16h - Fluminense x Chelsea - Mundial de Clubes (Semifinais)

16h - Polônia (F) x Suécia (F) - Eurocopa Feminina

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Globoplay

16h - Fluminense x Chelsea - Mundial de Clubes (Semifinais)

19h30 - Grêmio x São José - Recopa Gaúcha

OneFootball

13h - St. Joseph's x Cliftonville - Conference League

YouTube