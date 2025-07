Mundial de Clubes 2025: 'Todos agora somos Fluminense', diz Lula na cúpula do Brics

Antes de encerrar sua coletiva de imprensa na Cúpula do Brics, que está sendo realizada no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 7, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu uma união dos brasileiros pelo Fluminense na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. "Todos agora somos Fluminense. Todos", disse ele.

Comandado por Renato Gaúcho, o Fluminense disputa uma das semifinais do certame diante do Chelsea, da Inglaterra, que superou o Palmeiras na fase quartas-de-finais, na última sexta-feira 4. A partida contra os ingleses será nesta terça-feira, 8.

Na última semana, Lula já havia comentado, em outra ocasião, que a Fifa deveria organizar outro torneio semelhante com os times que não se classificaram para esta edição, como o Corinthians, clube do coração do presidente. "Conversei com o presidente da FIFA sobre o Mundial de Clubes... Vai ter uma Copa do Mundo ‘Esqueceram de Mim’ – e o Corinthians vai participar", afirmou Lula, em tom de brincadeira.

Depois das quedas de Botafogo, Flamengo e Palmeiras, o Fluminense é o último brasileiro vivo na competição. O clube de Laranjeiras está invicto no torneio, com três vitórias e dois empates até o momento.